A fond sur Pacho, le Bayern a peur du PSG

Alors que son départ n’est absolument pas d’actualité, Willian Pacho a la cote sur le marché des transferts. Le défenseur central du Paris Saint-Germain plaît particulièrement au Bayern Munich, conscient qu’il sera difficile d’arracher la signature de l’Equatorien.

Le Paris Saint-Germain ne s’active pas seulement sur son recrutement. En coulisses, le club de la capitale travaille aussi sur de nouveaux contrats. Des prolongations devraient être annoncées dans les semaines à venir, y compris celle d’Ousmane Dembélé qui se rapproche d’un accord après de longs mois de discussions. Quant au jeune Senny Mayulu, un terrain d’entente a déjà été trouvé avec la direction, également sur la même longueur d’onde que Willian Pacho.

Sa signature n’a pas encore été officialisée mais le défenseur central de 24 ans a déjà prolongé son bail jusqu’en 2030. Largement relayée dans les médias, l’information n’a sans doute échappé à personne. Et pourtant, l’international équatorien fait encore saliver sur le marché des transferts. Le compte PSG Inside-Actus évoque l’intérêt de plusieurs clubs européens, à commencer par le Bayern Munich qui le suit attentivement. Les Bavarois apprécient beaucoup son profil et sa progression depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2024. Willian Pacho est effectivement considéré comme une référence à son poste. Ce n’est pas un hasard si les Parisiens se sont empressés de sécuriser son contrat.

La stratégie fonctionne puisque le Bayern Munich n’a pas transmis d’offre ni entamé la moindre discussion. Il ne serait pas étonnant que le champion d’Allemagne ne bouge pas sur ce dossier. Depuis plusieurs années, tout le monde sait que le Paris Saint-Germain n’est pas du genre à vendre ses meilleurs joueurs. Et le Bayern Munich ne pourra pas compter sur la complicité de Willian Pacho qui, à travers sa prolongation actée, prouve qu’il voit son avenir chez le double vainqueur de la Ligue des Champions.