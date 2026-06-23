L'OM rate un transfert tout cuit, l'OL encaisse 30 ME

Terrible décision pour l'Olympique de Marseille, qui n'a pas répondu favorablement à une grosse offre pour Leonardo Balerdi. L'OL en a indirectement profité pour faire un hold-up financier.

Pas de grosse vente en vue pour l’Olympique de Marseille à l’heure où les dirigeants olympiens vont se présenter devant la DNCG ce mardi. La crainte d’une sanction est désormais bien réelle, et il reste à savoir ce que fera Frank McCourt en termes d’investissement financier, et ce que décidera l’instance économique du football français.

Le refus de Balerdi fait très mal à l'OM

Cette grosse vente, elle aurait pourtant pu être bouclée très tôt, en pleine fin de championnat. A l’image de ce qu’avait fait l’OM en cédant Luis Henrique à l’Inter Milan avec un accord trouvé avant même le mercato estival 2025, le Bayer Leverkusen avait lâché 25 millions d’euros pour faire venir Leonardo Balerdi. Le défenseur central avait convenu de quitter Marseille en fin de saison, et cela pouvait donc être une aubaine parfaite.

Mais comme l’explique L’Equipe, il n’en a rien été car l’Argentin n’a pas été très tenté par l’idée de rejoindre le Bayer. En accord avec l’OM, il a refusé cette proposition et a surtout misé sur une belle Coupe du monde pour voir sa valeur revue à la hausse et séduire un prétendant plus huppé. Malheureusement pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund, sa blessure au mollet l’a privé de Mondial, et il est difficilement vendable, surtout à ce prix-là, désormais.

Et dans le même temps, même si ce n’est bien évidemment pas au même poste, le Bayer Leverkusen a conservé son enveloppe mercato intacte pour lancer une opération d’envergure dès le mois de juin. Cela a permis de faire le bonheur de l’OL, qui a vendu Afonso Moreira pour 30 millions d’euros et peut passer un peu plus sereinement l’examen devant la DNCG cette semaine.

Le refus de Leonardo Balerdi risque tout de même de provoquer de gros regrets à l’OM, et une belle perte financière à l’occasion.