ICONSPORT_366586_0494

L'OM rate un transfert tout cuit, l'OL encaisse 30 ME

Mercato23 juin , 12:20
parGuillaume Conte
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Terrible décision pour l'Olympique de Marseille, qui n'a pas répondu favorablement à une grosse offre pour Leonardo Balerdi. L'OL en a indirectement profité pour faire un hold-up financier.
Pas de grosse vente en vue pour l’Olympique de Marseille à l’heure où les dirigeants olympiens vont se présenter devant la DNCG ce mardi. La crainte d’une sanction est désormais bien réelle, et il reste à savoir ce que fera Frank McCourt en termes d’investissement financier, et ce que décidera l’instance économique du football français.

Le refus de Balerdi fait très mal à l'OM

Cette grosse vente, elle aurait pourtant pu être bouclée très tôt, en pleine fin de championnat. A l’image de ce qu’avait fait l’OM en cédant Luis Henrique à l’Inter Milan avec un accord trouvé avant même le mercato estival 2025, le Bayer Leverkusen avait lâché 25 millions d’euros pour faire venir Leonardo Balerdi. Le défenseur central avait convenu de quitter Marseille en fin de saison, et cela pouvait donc être une aubaine parfaite.
Mais comme l’explique L’Equipe, il n’en a rien été car l’Argentin n’a pas été très tenté par l’idée de rejoindre le Bayer. En accord avec l’OM, il a refusé cette proposition et a surtout misé sur une belle Coupe du monde pour voir sa valeur revue à la hausse et séduire un prétendant plus huppé. Malheureusement pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund, sa blessure au mollet l’a privé de Mondial, et il est difficilement vendable, surtout à ce prix-là, désormais.
Et dans le même temps, même si ce n’est bien évidemment pas au même poste, le Bayer Leverkusen a conservé son enveloppe mercato intacte pour lancer une opération d’envergure dès le mois de juin. Cela a permis de faire le bonheur de l’OL, qui a vendu Afonso Moreira pour 30 millions d’euros et peut passer un peu plus sereinement l’examen devant la DNCG cette semaine.
Le refus de Leonardo Balerdi risque tout de même de provoquer de gros regrets à l’OM, et une belle perte financière à l’occasion.
Articles Recommandés
Greenwood ICONSPORT_366586_0519
OM

L'OM exige 55ME pour Greenwood, il a décidé de partir

ICONSPORT 279970 0001
OL

OL : Openda prêté avec option d'achat, la Juventus accepte

ICONSPORT 366783 0149
PSG

PSG : Gonçalo Ramos s'en va, une première offre arrive

ICONSPORT_368858_0033
Equipe de France

EdF : Cherki recommence ses bêtises, Riolo hallucine

Fil Info

23 juin , 13:00
L'OM exige 55ME pour Greenwood, il a décidé de partir
23 juin , 12:40
OL : Openda prêté avec option d'achat, la Juventus accepte
23 juin , 12:00
PSG : Gonçalo Ramos s'en va, une première offre arrive
23 juin , 11:30
EdF : Cherki recommence ses bêtises, Riolo hallucine
23 juin , 11:00
TV : France Pierron mise sur la touche jusqu'à la fin de saison
23 juin , 10:30
PSG : L'étonnant sacrifice à 35 ME de Luis Campos
23 juin , 10:00
L'OL a peur des transferts fantômes, la DNCG le sait
23 juin , 9:46
Un joueur de Ligue 2 en état de mort cérébrale après une noyade
23 juin , 9:20
L'ASSE négocie un accord qui va changer la vie de ses supporters

Derniers commentaires

EdF : Cherki recommence ses bêtises, Riolo hallucine

Cherki c'est Docteur jekyll et míster hyde, capable du meilleur et du pire (diletante, gris-gris, etc.). Ce n'est pas nouveau, c'est depuis Lyon qu'il est comme ça

EdF : Cherki recommence ses bêtises, Riolo hallucine

Il n'est pas le seul à avoir joué en pantoufle : Akliouche ou Doué aussi ...

L'OM exige 55ME pour Greenwood, il a décidé de partir

c'est sont joueur vedette avec la plus grosse valeur marchande lol

L'OM exige 55ME pour Greenwood, il a décidé de partir

mais arreter de dire des conneries greenwood ne partiras a moins de 55 et peux être même en juillet 60M vous penser pas que L'OM va le faire cadeau

L'OM rate un transfert tout cuit, l'OL encaisse 30 ME

Ballerdi doit rester à l'OM

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading