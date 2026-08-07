OM : Un transfert à 90 ME, Hojbjerg s'en va

OM : Un transfert à 90 ME, Hojbjerg s'en va

OM07 août , 20:30
parGuillaume Conte
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Le dégraissage est loin d'être fini à Marseille, et l'OM va se faire attaquer par Newcastle pour Pierre-Emile Hojbjerg, l'un des derniers gros contrat du club.
Il est presque déjà le dernier des meubles. Pierre-Emile Hojbjerg, vestige d’une époque pas si lointaine ou l’OM pouvait se payer des joueurs avec un salaire de Premier League sans sourciller, est annoncé vers la sortie depuis le début de l’été. Mais en l’absence de touches sérieuses, Bruno Genesio a fait de lui l’un de ses cadres et un relai du vestiaire qui peut entourer des joueurs qui savent que l’environnemental peut vite devenir sulfureux cette saison.
Mais avec son salaire imposant et sa valeur marchande encore intéressante, le Danois est tout de même un sérieux candidat au départ. Et plus que jamais avec la dernière information de Foot Mercato, qui dévoile que Newcastle a fait du milieu de terrain un objectif pour le mois d’août. La raison est simple : Bruno Guimaraes se dirige vers Arsenal et les Magpies cherchent à remplacer le Brésilien.

Hojbjerg pour remplacer Guimaraes à Newcastle ?

Le profil du Danois a été ciblé, en raison de son expérience en Premier League du côté de Tottenham, et du fait que l’OM doit vendre bien entendu. A 31 ans, le milieu de terrain possède une valeur marchande qui dépasse les 10 ME, mais l’économie de son salaire sera très appréciée en Provence. Pour le moment, aucun contact officiel n’a eu lieu, Hojbjerg se retrouvant simplement dans la shost-list de Newcastle pour cette fin d’été.
Mais entre le profil du Danois et la situation de l’OM, beaucoup de cases peuvent rapidement être cochées pour une transaction dans les prochains jours si les choses venaient à s’accélérer. L’arrivée imminente de Bruno Guimaraes à Arsenal devrait être le déclencheur de cette offensive qui pourrait dépeupler un peu plus la formation de Bruno Genesio à deux semaines de la reprise.
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ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..

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