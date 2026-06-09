OL : Attendu à Lyon, il préfère rester en Ligue 2

Prêté par l'Olympique Lyonnais l'été dernier, Enzo Molebe semble avoir plus envie de rester à Montpellier que de revenir dans son club formateur.

Dans l'objectif de poursuivre sa progression vers le football de haut niveau, Enzo Molebe avait quitté l' Olympique Lyonnais pour se diriger vers Montpellier sous la forme d'un prêt lors du dernier mercato hivernal. L'occasion pour lui de gratter un peu plus de temps de jeu dans une équipe qui a longtemps lutté pour remonter dans l'élite.

En Ligue 2, son temps de jeu a sensiblement augmenté et il a inscrit 2 buts et 1 passe décisive en 12 apparitions. Des premiers pas intéressants qui lui donnent d'ailleurs envie de poursuivre son aventure dans l'Hérault plutôt que de revenir à la maison comme ce qui était prévu initialement.

Enzo Molebe préfère le MHSC à l'OL

Car oui, Enzo Molebe était censé faire partie des joueurs revenus de prêt qui feraient leur retour dans le groupe de Paulo Fonseca en marge de la préparation pour la prochaine saison. Finalement, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, l'attaquant né à Décines-Charpieu en 2007 préfère rester à Montpellier. En outre, comme l'expose Allez Paillade, Molebe a supprimé tous ses messages d'adieux au MHSC qu'il avait publiés sur son compte Instagram, ainsi que toutes les publications liées à l'OL.

Des détails qui ne ressemblent à rien d'autre qu'à des indices sur la suite de sa carrière. Enzo Molebe veut poursuivre une saison de plus en Ligue 2, la jouer pleinement pour s'aguerrir, et revenir, si les conditions le permettent, à l'OL à l'été 2027. En attendant, il lui reste encore du temps avant d'avoir sa chance en équipe première chez les Gones.