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Textor

OL : Les magouilles de Textor, il n'en peut plus

OL09 juin , 14:30
parHadrien Rivayrand
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Il y a quelques mois, l’OL décidait de mettre fin à sa collaboration avec John Textor. Depuis, le businessman continue de faire parler de lui, et pas en bien.
L’OL se porte mieux depuis le départ de John Textor, qui avait laissé le club rhodanien dans une situation financière particulièrement délicate. L’Américain est resté néanmoins actif dans le monde du football à travers ses autres clubs, notamment Botafogo. Et au Brésil, sa cote de popularité est loin d’être élevée. L’ancien président du club de Rio de Janeiro ne dira pas le contraire, lui qui estime avoir été floué par John Textor.

Textor salement accusé au Brésil 

Dans des propos accordés à Os Donos da Bola, Carlos Augusto Montenegro s’en est en effet pris frontalement à Textor. Selon lui, il a été lésé dans l’opération autour de Thiago Almada :
« Textor, pourquoi as-tu acheté Almada sans le payer ? Tu as vendu Almada à Lyon. Tu as reçu l’argent. Tu l’as revendu de Lyon à l’Atlético de Madrid. Tu as reçu l’argent et tu n’as toujours pas payé Almada.
Ici, au Brésil, je ne sais pas comment on appelle cela aux États-Unis, mais ici c’est de l’escroquerie. Tu vends quelque chose qui ne t’appartient pas. »

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Pour rappel, Atlanta, qui possédait Almada à l’époque, avait déposé plainte et saisi la FIFA pour récupérer son dû. La gouvernance de Textor fait également l’objet d’une plainte du côté de l’OL. À Botafogo aussi, certains estiment avoir été lésés.
A noter que Carlos Augusto Montenegro a rajouté que dans l'histoire, le club qui s'en était le mieux sorti était... Lyon :
« Il a pris tout l’argent de Botafogo, tous les titres remportés, le championnat brésilien, la Copa Libertadores, les gains obtenus lors de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, et il a tout envoyé à Lyon. »
Que ce soit à Lyon, à Bruxelles ou à Rio, John Textor s’est fait de nombreux ennemis. Sa gestion a fragilisé plusieurs clubs, qui mettront du temps à se remettre financièrement.
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On n'a jamais vu l'argent de Botafogo... Par contre on s'est aperçu qu'on a TOUT vendu et que Botafogo qui n'avait jamais mis plus de 5M€ sur un joueur a commencé à dépenser des 30/40/50M€ du jour au lendemain ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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