OL : Les magouilles de Textor, il n'en peut plus

Il y a quelques mois, l’OL décidait de mettre fin à sa collaboration avec John Textor. Depuis, le businessman continue de faire parler de lui, et pas en bien.

’OL se porte mieux depuis le départ de John Textor, qui avait laissé le club rhodanien dans une situation financière particulièrement délicate. L’Américain est resté néanmoins actif dans le monde du football à travers ses autres clubs, notamment Botafogo. Et au Brésil, sa cote de popularité est loin d’être élevée. L’ancien président du club de Rio de Janeiro ne dira pas le contraire, lui qui estime avoir été floué par John Textor.

Textor salement accusé au Brésil

Dans des propos accordés à Os Donos da Bola, Carlos Augusto Montenegro s’en est en effet pris frontalement à Textor. Selon lui, il a été lésé dans l’opération autour de Thiago Almada :

« Textor, pourquoi as-tu acheté Almada sans le payer ? Tu as vendu Almada à Lyon. Tu as reçu l’argent. Tu l’as revendu de Lyon à l’Atlético de Madrid. Tu as reçu l’argent et tu n’as toujours pas payé Almada.

Ici, au Brésil, je ne sais pas comment on appelle cela aux États-Unis, mais ici c’est de l’escroquerie. Tu vends quelque chose qui ne t’appartient pas. »

Pour rappel, Atlanta, qui possédait Almada à l’époque, avait déposé plainte et saisi la FIFA pour récupérer son dû. La gouvernance de Textor fait également l’objet d’une plainte du côté de l’OL. À Botafogo aussi, certains estiment avoir été lésés.

A noter que Carlos Augusto Montenegro a rajouté que dans l'histoire, le club qui s'en était le mieux sorti était... Lyon :

« Il a pris tout l’argent de Botafogo, tous les titres remportés, le championnat brésilien, la Copa Libertadores, les gains obtenus lors de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, et il a tout envoyé à Lyon. »

Que ce soit à Lyon, à Bruxelles ou à Rio, John Textor s’est fait de nombreux ennemis. Sa gestion a fragilisé plusieurs clubs, qui mettront du temps à se remettre financièrement.