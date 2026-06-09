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L’OL trop gourmand, un club très riche lui ferme la porte

OL09 juin , 12:40
parGuillaume Conte
5
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Considéré comme le club le plus riche d’Amérique du Sud, Flamengo ne devrait pas faire le bonheur de l’Olympique Lyonnais cet été. La piste Abner est pour le moment très froide.
Joueur précieux de Paulo Fonseca en raison de sa polyvalence, Abner Vinicius est néanmoins invité à se trouver un nouveau club. L’OL ne peut pas faire la fine bouche sur les départs, et le Brésilien représente une belle valeur marchande. D’autant plus qu’un club aux poches pleines est sur lui. Flamengo a été annoncé comme un point de chute possible pour l’ancien du Betis Séville, qui a été recruté par l’OL pour 8 ME en 2024.

Flamengo se garde Abner sous le coude

Néanmoins, selon la presse brésilienne et le média Esportes, les coups de frein sont nombreux. Tout d’abord, il est vrai que le club de Rio de Janeiro apprécie les qualités de l’arrière gauche. De même, l’agent d’Abner Hugo Garcia est très proche de la direction du club, pour qui il a oeuvré pour le transfert de Samuel Lino l’an dernier.

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Mais à l’heure actuelle, Flamengo possède deux arrières gauches, avec Alex Sandro qui est en discussions pour prolonger, et Ayrton Lucas annoncé sur le départ mais qui ne possède pas d’offres concrètes. Abner Vinicius est donc vu comme une piste à activer plus tardivement au Brésil, surtout que son prix a le don de faire peur aux dirigeants de Flamengo. L’OL pourrait en demander jusqu’à 15 millions d’euros, ce qui risque de mettre un terme rapide aux premières discussions.
Mais pour le moment, Esportes l’affirme, il n’y a aucun échange en cours entre les deux clubs au sujet d’un transfert. Cela peut encore bouger cet été, mais c’est surtout en juin que l’OL a besoin de faire ses premières ventes pour satisfaire la DNCG. Un problème récurrent pour Lyon, qui est également confronté à cette situation pour l’éventuel départ d’Orel Mangala.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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