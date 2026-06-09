L’OL trop gourmand, un club très riche lui ferme la porte

Considéré comme le club le plus riche d’Amérique du Sud, Flamengo ne devrait pas faire le bonheur de l’Olympique Lyonnais cet été. La piste Abner est pour le moment très froide.

Joueur précieux de Paulo Fonseca en raison de sa polyvalence, Abner Vinicius est néanmoins invité à se trouver un nouveau club. L’OL ne peut pas faire la fine bouche sur les départs, et le Brésilien représente une belle valeur marchande. D’autant plus qu’un club aux poches pleines est sur lui. Flamengo a été annoncé comme un point de chute possible pour l’ancien du Betis Séville, qui a été recruté par l’OL pour 8 ME en 2024.

Flamengo se garde Abner sous le coude

Néanmoins, selon la presse brésilienne et le média Esportes, les coups de frein sont nombreux. Tout d’abord, il est vrai que le club de Rio de Janeiro apprécie les qualités de l’arrière gauche. De même, l’agent d’Abner Hugo Garcia est très proche de la direction du club, pour qui il a oeuvré pour le transfert de Samuel Lino l’an dernier.

Mais à l’heure actuelle, Flamengo possède deux arrières gauches, avec Alex Sandro qui est en discussions pour prolonger, et Ayrton Lucas annoncé sur le départ mais qui ne possède pas d’offres concrètes. Abner Vinicius est donc vu comme une piste à activer plus tardivement au Brésil, surtout que son prix a le don de faire peur aux dirigeants de Flamengo. L’OL pourrait en demander jusqu’à 15 millions d’euros, ce qui risque de mettre un terme rapide aux premières discussions.

Mais pour le moment, Esportes l’affirme, il n’y a aucun échange en cours entre les deux clubs au sujet d’un transfert. Cela peut encore bouger cet été, mais c’est surtout en juin que l’OL a besoin de faire ses premières ventes pour satisfaire la DNCG. Un problème récurrent pour Lyon, qui est également confronté à cette situation pour l’éventuel départ d’Orel Mangala.