OL : Le départ de Pavel Sulc se confirme
Pavel Sulc - OL

OL : Le départ de Pavel Sulc se confirme

OL12 juil. , 8:00
parClaude Dautel
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Seulement un an après avoir rejoint l'OL en provenance du Viktoria Plzen, Pavel Sulc pourrait déjà quitter le club de la capitale des Gaules. L'occasion pour Lyon de réaliser encore une énorme plus-value.
Débarqué à l'Olympique Lyonnais pour 7,5 millions d'euros, alors que personne ne le connaissait réellement avant qu'il signe, Pavel Sulc a réalisé une saison époustouflante sous le maillot du club rhodanien. Et même si la deuxième partie de saison a été gâchée par les blessures, le bilan lyonnais de l'international tchèque est éblouissant. Avec 15 buts toutes compétitions confondues, et 10 passes décisives, Pavel Sulc s'est fait remarquer et forcément il a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs. Et ce dimanche, le quotidien Le Progrès confirme qu'effectivement, malgré un contrat qui court jusqu'en 2029, le natif de Karlory Vary pourrait quitter l'Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines. La seule condition pour cela est simple, que le club qui souhaite s'offrir Pavel Sulc fasse une offre substantielle.

Sulc vendu si l'OL a une grosse offre

Le quotidien régional le confirme, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais n'ont pas mis l'international tchèque tout en haut de la liste des joueurs à vendre, mais ils ont compris que la cession de Pavel Sulc pourrait rapporter gros. « Le départ surprise pourrait être celui de Pavel Sulc, si un candidat à l’achat devait se montrer généreux », précise Le Progrès. Sulc, dont la valeur est estimée à 20 millions d'euros par Transfermarkt, est susceptible de partir à un prix encore supérieur, et si une telle offre arrive sur le bureau de Matthieu Louis-Jean, alors l'OL ne s'opposera pas au départ de celui qui a visiblement pris goût à la vie lyonnaise en l'espace d'une seule saison.
Parmi les clubs intéressés, on a récemment évoqué une piste qui envoyait le milieu offensif à Côme, où il pourrait rejoindre un autre ancien Lyonnais, Maxence Caqueret. Mais pour l'instant, aucune proposition capable de renverser la table n'est parvenue à Lyon, même si le club rhodanien a clairement envoyé un signal au marché européen en laissant entendre que Pavel Sulc pourrait partir cet été.
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150M voilà. Fini les cadeaux. Et pas en dessous de 130 ! Vu que Leipzig demande la même pour Diomande alors que le gars n'a rien confirmé malgré UNE bonne saison. Faut arrêter 2 min. Nous aussi on va jouer !

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Tous les jours ce mec voit des complots ! Il est encore plus débile qu'un francais lalanne ce rémi

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J'ai regardé le résumé, c'est une frappe enroulé.... Heureusement qu'il sait faire pour un attaquant...

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