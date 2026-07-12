Accord et visite médicale, enfin une vente à l’OM

L'OM tient sa première transaction de l'été. Les négociations avec le Genoa ont débouché sur un accord pour le prêt de Hamed Junior Traoré.

C’est parti pour le mercato de l’Olympique de Marseille . Faute d’avoir trouvé une solution pour Mason Greenwood, les dirigeants phocéens ont avancé sur le dossier de Hamed Junior Traoré. Prêté avec une option d’achat quasiment obligatoire par Bournemouth, l’Ivoirien n’avait jamais pu répondre aux attentes, en raison de blessures à répétition. Très rarement utilisé, il avait tout de même montré quelques qualités au point de taper dans l’oeil du Genoa.

Visite médicale à venir pour Traoré

Le club italien est allé au bout de son idée et a trouvé un accord avec l’OM pour le prêt avec option d’achat de Traoré, annonce Gianluca Di Marzio. Ce ne sera pas une copieuse rentée d’argent immédiate donc pour le club phocéen, mais un départ qui soulagera aussi la masse salariale. L’accord a été trouvé et la visite médicale sera programmée dans les prochaines heures, pour lancer officiellement le mercato de l’OM.

Ancien joueur de Sassuolo, Traoré connait bien le championnat italien, et il était partant pour tenter l’aventure même si son souhait de rester à l’OM était aussi une issue envisagée.

Il reste à connaitre les détails de l’accord, pour savoir si l’OM a vendu coute que coute son milieu offensif, ou si la transaction permettra aux dirigeants olympiens de bien s’en tirer. Il se murmure en Italie qu’il s’agirait d’un prêt payant avec une option non obligatoire, ce qui aurait le mérite d’assurer une petite rentrée d’argent, en attendant une éventuelle plus importante en cas de prêt réussi de l’Ivoirien à Gênes.