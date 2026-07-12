Accord et visite médicale, enfin une vente à l’OM

Quelle forme physique pour Messi... et à 39 ans !!! Encore deux heures de jeux... pas une gêne, pas de crampes. 😏
ça veut dire merde, demande à ta mère et à ta soeur à qu' elles piont elles aiment mon vier
Sur Fox Sport, Thierry Henry et Zlatan ibrahimovic ont constaté que le ballon avait bien touché le câble. C'est Jérôme Brisard, à la VAR, qui a dû recevoir l'alarme du ballon.
Ca sort 1 joueur tout les 15 ans mais tu veux faire une équipe 😂
Ouais comme dire que Saint John n’a rien à voir avec L’Olympique Lyonnais!!! Ce sont des merdias qataris sûrement
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.@GenoaCFC accordo verbale raggiunto per Traorè. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto