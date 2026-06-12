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OL : Afonso Moreira pour 30 ME, ce n'est pas normal

OL12 juin , 11:00
parGuillaume Conte
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Le transfert d'Afonso Moreira à Leverkusen pour 30 ME se dessine fortement. De quoi faire rager à l'OM, où on s'étonne de voir que Mason Greenwood ne rapportera pas beaucoup plus.
Contraint de réaliser une belle vente en première partie du mercato, l’Olympique Lyonnais négocie le départ d’Afonso Moreira. Les dirigeants rhodaniens auraient préféré vendre un remplaçant, mais dans un délai aussi court, les révélations de la saison passée allaient forcément être courtisées en premier. Le Bayer Leverkusen a mis 30 millions d’euros sur la table, et est tout proche de trouver un accord définitif à ce montant selon la presse allemande.

Greenwood, c'est donc 150 ME ?!

Une très belle vente pour l’OL, qui a acheté le Portugais pour 2 ME un an plus tôt, alors que Moreira n’a qu’une seule saison au plus haut niveau dans les jambes.
De quoi rendre clairement jaloux les supporters de l’OM, qui applaudissent timidement l’OL pour sa belle vente, mais se demandent surtout comment leur club peut avoir autant de mal à faire grimper les prix pour Mason Greenwood. « Donc Lyon va récupérer plus d’argent avec Moreira que l’OM avec Greenwood. Bienvenue au cirque de Stéphane Richard », a pesté un supporter marseillais, qui s’agace de voir que la Roma n’arrive pas à dépasser la barre des 40 ME pour l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1.
« 30 ME pour Moreira, donc Greenwood c’est 70 ME ? », « En effet, si Moreira vaut 30 ME, alors c’est même 150 ME pour Greenwood », « il était en D2 portugaise et ils vont l’avoir pour 35 ME avec bonus, ça sera le même montant pour Greenwood, dégouté », « Greenwood a 5 Moreira dans chaque pied, mais ça part au même prix ». Des prises de parole qui démontrent que cette belle affaire de l’OL a du mal à passer en Provence, même si les deux cas sont quand même bien différents.
En attendant de savoir comment le dossier Mason Greenwood va se décanter, si cela devait être le cas, l’OL est bien parti pour enregistrer une vente très intéressante et une bonne affaire comme le club rhodanien rêve d’en faire plus souvent.

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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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