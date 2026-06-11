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Afonso Moreira, Bild donne la somme que l'OL va vraiment toucher

OL11 juin , 16:20
parGuillaume Conte
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L'OL est tout proche d'un accord avec le Bayer Leverkusen pour la vente d'Afonso Moreira. Des chiffres plus précis sont en train de tomber, ce qui sera crucial pour la DNCG.
Faute de parvenir à vendre des joueurs moins importants comme Tanner Tessmann, Orel Mangala ou Duje Caleta-Car, l’Olympique Lyonnais va devoir sacrifier l’une de ses bonnes pioches de l’été dernier. Ce sera Afonso Moreira, qui a vu les négociations pour son départ vers Leverkusen s’accélérer brutalement ce jeudi. Les deux clubs ont démarré les discussions et deux offres ont déjà été effectuées. L’OL est bien parti pour accepter la seconde, qui atteint les 30 ME, et peut même la dépasser en fonction des bonus. Le joueur a de son côté donné son accord pour être sacrifié et joindre le Bayer.

Le Sporting a bien joué le coup aussi

Selon Bild, cela pourrait désormais aller très vite, car aucun obstacle ne s'interpose. Le club allemand a les capitaux pour régler le transfert immédiatement, et apporter de l’argent frais à l’OL avant qu’il ne passe la DNCG. Leverkusen va recevoir les 60 ME de la vente de Piero Hincapié à Arsenal en ce mois de juin, et a donc les liquidités pour satisfaire les dirigeants rhodaniens.
Le montant total pris en compte sera donc normalement de 30 millions d’euros. Mais le Sporting Portugal va prendre sa part. Le club portugais avait vendu Moreira pour 2 ME à Lyon, mais avait glissé une clause qui va rapporter gros. « L’ailier de 20 ans s’est engagé pour quatre saisons, jusqu’en juin 2029, pour un montant de 2 M€, auquel pourra s'ajouter un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value », avait précisé l’OL en juillet dernier.
Ainsi, en cas de vente à 30 ME, la plus-value sera de 28 ME, et ce sont 5,6 ME qui iront dans les caisses du club portugais. Il restera 24,4 ME à l’OL, soit une très belle vente, même si le Sporting a tout de même très bien géré ce transfert en deux temps. Il reste à savoir si ce transfert va bien se confirmer dans les prochains jours, et surtout s’il sera à lui seul suffisant pour permettre à l’OL de passer la DNCG sans souffrance.

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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneujx collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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