Pavel Sulc

OL : Les 7,5ME les mieux dépensés du mercato

OL22 sept.
par Claude Dautel
Arrivée du Viktoria Plzen contre 7,5 millions d'euros, Pavel Sulc prend une place de plus en plus importante dans l'équipe de Paulo Fonseca. L'international tchèque a tout pour devenir l'un des patrons de l'Olympique Lyonnais. 
Pas grand monde ne connaissait Pavel Sulc lorsque le joueur de 24 ans s'est engagé le 4 août dernier pour les quatre prochaines saisons avec l'OL. Mais en un peu plus d'un mois, le numéro 10 de l'Olympique Lyonnais a d'ores et déjà convaincu les supporters du club rhodanien que la cellule recrutement ne s'était pas trompée en allant le chercher à Plzen où il sortait de deux grosses saisons avec son club. Auteur du but de la victoire contre l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain, entré à 30 minutes de la fin contre Angers, a encore une fois donné le tournis à ses adversaires. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, on se régale face aux performances de Pavel Sulc, qui est capable de changer la donne d'un match.

L'OL a fait une bonne pioche au mercato

Pour l'adjoint de Paulo Fonseca, l'international tchèque est réellement un joueur capable de changer la face d'une rencontre et c'est un véritable atout pour l'Olympique Lyonnais. « Il a un profil très différent de tous les autres offensifs, et c’est une grande richesse pour nous. Contre Angers, on avait besoin de quelque chose de différent que lui a. Il était très bien placé, a été touché dans les intervalles, et on a accéléré. C’est un numéro 10 qui pense comme un attaquant, qui pense au but, est très vertical et va vers l’avant, soit pour tirer ou la donner », se réjouit Jorge Maciel.
La saison est encore longue, mais pour l'instant Pavel Sulc est réellement une bonne surprise du côté de l'OL, sa capacité à ouvrir des failles dans les équipes adverses étant un vrai plus pour une équipe qui a besoin de ce genre de profil. Les 7,5 millions d'euros lâchés par Michele Kang pour faire venir le milieu de terrain ressemblent à un excellent investissement à ce stade de la saison.

Derniers commentaires

Le PSG crache sur l’OM, Daniel Riolo est ulcéré

Si tout ne va pas dans le sens du PSG c'est leur manquer de respect. Mais si ça ne va pas dans le sens d'un autre club à la faveur du PSG, c'est de suite inadmissible. Mais pourquoi ce n'est pas la cérémonie du ballon d'or que l'on décalerait à mardi soir ?

OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon

Jamais je n'irais célébrer un joueur français en me trimbalant avec notre drapeau dans un stade au Brésil. J'ai du mal à comprendre ce type de nationalisme.

OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon

pour moi elle fonctionne

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Donc le dernier conflit était quand Pape Diouf a envoyé les jeunes à Paris ? Finalement le "à charge de revanche" c'était maintenant pour l'OM. :)

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Cela s'est arrêté vers 1 heure du matin.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading