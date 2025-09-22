OL : Les 7,5ME les mieux dépensés du mercato

Arrivée du Viktoria Plzen contre 7,5 millions d'euros, Pavel Sulc prend une place de plus en plus importante dans l'équipe de Paulo Fonseca. L'international tchèque a tout pour devenir l'un des patrons de l'Olympique Lyonnais.

Pas grand monde ne connaissait Pavel Sulc lorsque le joueur de 24 ans s'est engagé le 4 août dernier pour les quatre prochaines saisons avec l'OL. Mais en un peu plus d'un mois, le numéro 10 de l'Olympique Lyonnais a d'ores et déjà convaincu les supporters du club rhodanien que la cellule recrutement ne s'était pas trompée en allant le chercher à Plzen où il sortait de deux grosses saisons avec son club. Auteur du but de la victoire contre l'Olympique de Marseille , le milieu de terrain, entré à 30 minutes de la fin contre Angers, a encore une fois donné le tournis à ses adversaires. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, on se régale face aux performances de Pavel Sulc, qui est capable de changer la donne d'un match.

L'OL a fait une bonne pioche au mercato

Pour l'adjoint de Paulo Fonseca, l'international tchèque est réellement un joueur capable de changer la face d'une rencontre et c'est un véritable atout pour l'Olympique Lyonnais. « Il a un profil très différent de tous les autres offensifs, et c’est une grande richesse pour nous. Contre Angers, on avait besoin de quelque chose de différent que lui a. Il était très bien placé, a été touché dans les intervalles, et on a accéléré. C’est un numéro 10 qui pense comme un attaquant, qui pense au but, est très vertical et va vers l’avant, soit pour tirer ou la donner », se réjouit Jorge Maciel.

La saison est encore longue, mais pour l'instant Pavel Sulc est réellement une bonne surprise du côté de l'OL, sa capacité à ouvrir des failles dans les équipes adverses étant un vrai plus pour une équipe qui a besoin de ce genre de profil. Les 7,5 millions d'euros lâchés par Michele Kang pour faire venir le milieu de terrain ressemblent à un excellent investissement à ce stade de la saison.