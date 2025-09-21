OL : Matic viré, ce joueur crève l'écran

Vendredi soir, Tanner Tessmann a inscrit le seul but du succès lyonnais contre Angers. Une manière de confirmer sa montée en puissance à l'OL où il s'impose comme le maillon essentiel du milieu de terrain.

S'il y a un secteur de jeu où l' Olympique Lyonnais a bien dégraissé cet été, c'est le milieu de terrain. Les Gones ont dit au revoir à Nemanja Matic, Johann Lepenant, Paul Akouokou, Mahamadou Diawara et Jordan Veretout. Néanmoins, cela ne pose pas de problème à l'OL pour le moment. Le club rhodanien a recruté Tyler Morton et le duo tchèque Sulc-Karabec. Il s'est surtout reposé sur ses propres ressources avec le jeune Khalis Merah, Corentin Tolisso et Tanner Tessmann. En retrait pendant ses premiers mois à Lyon, l'Américain est désormais l'une des valeurs sûres de Paulo Fonseca.

Tessmann a fait oublier Matic

Le Progrès, Tessmann a réussi 86% de ses passes contre le SCO. L'Américain excelle notamment dans les passes en profondeur, donnant de la verticalité au jeu lyonnais. Il est aussi très précieux dans la couverture du terrain et il brille par son sang-froid. Un profil qui n'est pas sans rappeler celui de Nemanja Matic. L'ancien joueur de Venise a disputé les cinq premiers matchs de Ligue 1 de l'OL en intégralité. A son actif, un but contre Angers vendredi soir mais surtout un travail de l'ombre sans égal. Comme le souligne, Tessmann a réussi 86% de ses passes contre le SCO. L'Américain excelle notamment dans les passes en profondeur, donnant de la verticalité au jeu lyonnais. Il est aussi très précieux dans la couverture du terrain et il brille par son sang-froid. Un profil qui n'est pas sans rappeler celui de Nemanja Matic.

Le quotidien rhônalpin fait le parallèle entre les progrès de Tessmann dès la seconde partie de saison dernière et la mise en retrait du Serbe. Le joueur de la sélection US s'épanouit en reprenant les responsabilités de son aîné. Celui qui fêtera dans quelques jours ses 24 ans devra néanmoins confirmer ce bon démarrage dans les prochaines semaines avec un programme copieux : Utrecht en Ligue Europa, Lille en Ligue 1 et Salzbourg en coupe d'Europe. S'il réussit cet enchaînement sur 10 jours, la page Matic pourra alors être définitivement tournée à l'OL.