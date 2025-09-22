TV : Utrecht - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Suite à un très bon début de saison en championnat, l’Olympique Lyonnais va retrouver les joies de l’Europa League dès cette semaine avec un déplacement aux Pays-Bas sur la pelouse d’Utrecht.

Quelle heure pour Utrecht - OL ?

jeudi 25 septembre à 21h00 au Stade de Galgenwaard. Une semaine après le début de la Ligue des Champions, place au grand départ de l’Europa League avec de nombreux clubs français en lice ! Parmi eux, l’Olympique Lyonnais aura de grandes ambitions, à commencer par un premier match à Utrecht. Cette première journée de C3 entre Utrecht et l’ OL se déroulera ceau Stade de Galgenwaard.

Sur quelle chaîne suivre Utrecht - OL ?

Alors que Nice et Lille joueront un peu plus tôt, l’OL sera bien entendu à l’affiche de cette première journée d’Europa League ce jeudi soir. Et c’est fort logiquement que le match entre Utrecht et Lyon sera diffusé sur l'antenne de Canal+.

Les compos probables de Utrecht - OL :

Passé par une longue phase de qualifications pour cette Europa League avec de nombreux tours de barrages, Utrecht va défier Lyon devant son public avec l’ambition de bien faire. Actuel huitième d’Eredivise, le club néerlandais va faire tout son possible pour lutter avec les Gones, qui veulent aller au moins jusqu'en quarts comme la saison passée en C3.

La compo probable d’Utrecht : Barkas - Viergever, El Karouani, Van der Hoorn, Horemans - Zechiel, Engwanda, Jensen - Blake, Rodriguez, Min.

Troisième du championnat de France, grâce à un début de saison très réussi avec quatre victoires en cinq journées, l’OL va aborder ce premier rendez-vous européen avec l’envie de ramener les trois points des Pays-Bas. Pour ce match, l'entraîneur Paulo Fonseca pourra compter sur un groupe au complet ou presque, sans Descamps, blessé.

La compo probable de l’OL : Greif - Maitland Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Tolisso - Karabec, Merah, Fofana - Satriano.