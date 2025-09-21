besiktas debarque l ol met un coup de pression a ses fans iconsport 239994 0294 382249

OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon

OL21 sept. , 20:40
parHadrien Rivayrand
L'OL a pris le dessus sur Angers vendredi soir en Ligue 1. De quoi relancer une dynamique positive après la défaite face au Stade Rennais quelques jours plus tôt. 
L'OL est reparti de l'avant ce vendredi en prenant le meilleur sur Angers. Une victoire 1 but à 0 qui permet aux Gones de reprendre un peu de confiance. La défaite à Rennes a en effet été très difficile à encaisser. Mais le groupe de Paulo Fonseca montre qu'il est plein de ressources. De quoi faire plaisir aux fans et observateurs du club rhodanien, qui en redemandent. Si l'OL est au niveau sur le terrain, encore faut-il aussi que ce soit le cas dans les tribunes du côté des supporters. Et ça n'a apparemment pas été le cas lors de la réception du SCO. 

L'OL ne veut pas laisser passer de tels agissements 

Selon les informations du Progrès, un jeune fan de l'OL a été pris à partie par certains individus, qui lui reprochaient d'avoir sorti un drapeau de l’Algérie pour saluer le retour de Rachid Ghezzal à Lyon. D'après le témoignage de la victime, son drapeau a notamment été arraché. Aussi, il lui aurait été signifié « qu’on était en France, à Lyon », et que ce jeune fan de 17 ans n’avait « rien à faire ici »

Compte tenu de la situation, l'OL a décidé pendant l'incident de faire intervenir des stadiers. La victime a également été encouragée à porter plainte. Les Gones l'aideront si besoin dans sa démarche : « Nous prenons tous les événements au sérieux et nous sommes à la disposition des autorités pour faire avancer l’enquête, une fois la plainte déposée »
Encore une bien mauvaise image donc donnée par certains fans de l'OL, qui seront plus que jamais surveillés de près dans les prochaines semaines par leur club. Michele Kang a récemment confié vouloir que les comportements changent dans l'enceinte du Groupama Stadium. 
OM-PSG reporté ? La théorie du complot des Marseillais

Et bien mets la photo maintenant et je te donne mes coordonnées directement pour faire une visioconférence. Simple comme bonjour.

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

De toute facon sans les magouilles de Sarko, ton vieux club de banlieue disparait Je te parle même pas des impôts des Français pour ENFIN un club dans la capitale dans les années 70 C est trop flagrant la 👌

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Oui oui tête d'âne à minuit quand tout sera innondé c'est intelligent...

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Pas sûr que les organisateurs du BO l'entendent de cette oreille, ni même l'encadrement parisien. Réglementairement, l'OM n'est pas obligé de tenir compte des contraintes du PSG certes, mais en cas de non respect de celles ci, ce sera à charge de revanche.

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Mais non c'est un complot de Nasser on vous dit. Il a fait exprés de le caler pendant le B.O c'est évident !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

