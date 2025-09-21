OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon

L'OL a pris le dessus sur Angers vendredi soir en Ligue 1. De quoi relancer une dynamique positive après la défaite face au Stade Rennais quelques jours plus tôt.

'OL est reparti de l'avant ce vendredi en prenant le meilleur sur Angers. Une victoire 1 but à 0 qui permet aux Gones de reprendre un peu de confiance. La défaite à Rennes a en effet été très difficile à encaisser. Mais le groupe de Paulo Fonseca montre qu'il est plein de ressources. De quoi faire plaisir aux fans et observateurs du club rhodanien, qui en redemandent. Si l'OL est au niveau sur le terrain, encore faut-il aussi que ce soit le cas dans les tribunes du côté des supporters. Et ça n'a apparemment pas été le cas lors de la réception du SCO.

L'OL ne veut pas laisser passer de tels agissements

Selon les informations du Progrès, un jeune fan de l'OL a été pris à partie par certains individus, qui lui reprochaient d'avoir sorti un drapeau de l’Algérie pour saluer le retour de Rachid Ghezzal à Lyon. D'après le témoignage de la victime, son drapeau a notamment été arraché. Aussi, il lui aurait été signifié « qu’on était en France, à Lyon », et que ce jeune fan de 17 ans n’avait « rien à faire ici ».

Compte tenu de la situation, l'OL a décidé pendant l'incident de faire intervenir des stadiers. La victime a également été encouragée à porter plainte. Les Gones l'aideront si besoin dans sa démarche : « Nous prenons tous les événements au sérieux et nous sommes à la disposition des autorités pour faire avancer l’enquête, une fois la plainte déposée ».

Encore une bien mauvaise image donc donnée par certains fans de l'OL, qui seront plus que jamais surveillés de près dans les prochaines semaines par leur club. Michele Kang a récemment confié vouloir que les comportements changent dans l'enceinte du Groupama Stadium.