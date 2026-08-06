L'OL retarde la signature d'un mondialiste

L'OL a noué des contacts avec Stoke City concernant Jun-ho Bae, le milieu offensif international sud-coréen. Mais le dossier traîne et à priori c'est du côté de Lyon que cela coince.

Matthieu Louis-Jean avait plusieurs joueurs sur ses tablettes et parmi eux, le nom de Jun-ho Bae avait été évoqué dès le début du mois de juillet . Depuis, l'international sud-coréen semble avoir été mis de côté, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais ayant finalisé depuis la signature de plusieurs joueurs. On pensait donc que Jun-ho Bae était à oublier définitivement, mais à priori ce n'est pas du tout le cas. Du moins si l'on se place du côté du milieu offensif de 22 ans. En effet, ce jeudi, Joel Kim, qui gère le compte spécialisé @KNTFootball consacré à l'actualité de l'équipe nationale de Corée du Sud et ses joueurs, annonce que le dossier n'est pas définitivement abandonné, mais que Lyon avait besoin de vendre avant de faire une offre à Stoke City pour son joueur.

L'OL doit vendre avant de se mettre en action

Notre confrère est très clair sur le cas Jun-ho Bae. « On m'a dit que le gros obstacle concernant Bae est que l’OL a besoin de liquidités et doit vendre pour avancer avec le transfert. Espérons que cela puisse être fait avant la fermeture de la fenêtre des transferts », précise Joel Kim. Le numéro 10 de Stoke City, qui a participé au Mondial avec sa sélection, aurait déjà donné son accord pour rejoindre l'Olympique Lyonnais lors de ce marché des transferts, il suffit donc que les dirigeants de l'OL fassent une offre au club anglais pour que l'opération se concrétise.