L'OL retarde la signature d'un mondialiste

L'OL retarde la signature d'un mondialiste

OL06 août , 21:30
parClaude Dautel
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L'OL a noué des contacts avec Stoke City concernant Jun-ho Bae, le milieu offensif international sud-coréen. Mais le dossier traîne et à priori c'est du côté de Lyon que cela coince.
Matthieu Louis-Jean avait plusieurs joueurs sur ses tablettes et parmi eux, le nom de Jun-ho Bae avait été évoqué dès le début du mois de juillet. Depuis, l'international sud-coréen semble avoir été mis de côté, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais ayant finalisé depuis la signature de plusieurs joueurs. On pensait donc que Jun-ho Bae était à oublier définitivement, mais à priori ce n'est pas du tout le cas. Du moins si l'on se place du côté du milieu offensif de 22 ans. En effet, ce jeudi, Joel Kim, qui gère le compte spécialisé @KNTFootball consacré à l'actualité de l'équipe nationale de Corée du Sud et ses joueurs, annonce que le dossier n'est pas définitivement abandonné, mais que Lyon avait besoin de vendre avant de faire une offre à Stoke City pour son joueur.

L'OL doit vendre avant de se mettre en action

Notre confrère est très clair sur le cas Jun-ho Bae. « On m'a dit que le gros obstacle concernant Bae est que l’OL a besoin de liquidités et doit vendre pour avancer avec le transfert. Espérons que cela puisse être fait avant la fermeture de la fenêtre des transferts », précise Joel Kim. Le numéro 10 de Stoke City, qui a participé au Mondial avec sa sélection, aurait déjà donné son accord pour rejoindre l'Olympique Lyonnais lors de ce marché des transferts, il suffit donc que les dirigeants de l'OL fassent une offre au club anglais pour que l'opération se concrétise.
A un peu plus de trois semaines de la fin du mercato, la tension doit tout de même commencer à monter du côté du milieu offensif et de son club, le joueur asiatique n'ayant plus qu'un an de contrat avec les Potters. Auutrement dit, Stoke City voudra soit le prolonger soit le vendre, et de son côté l'OL fait durer le suspense.

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130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

@JoeKidd Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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