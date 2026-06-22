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L'OL a 24 heures pour finaliser sa vente

OL22 juin , 12:40
parHadrien Rivayrand
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L’OL aura beaucoup de travail devant lui dans les prochains jours sur le mercato. Avant cela, il faudra convaincre la DNCG que la situation financière du club va s’améliorer.
À Lyon, on prépare plutôt sereinement la prochaine saison. Le club pourrait notamment participer à la Ligue des champions, avec les importantes rentrées d’argent qui l’accompagnent. Les Gones ont encore du travail d’ici là, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ce mardi 23 juin, l’OL passera en effet devant la DNCG, et l’institution attend des garanties fortes de la part des Rhodaniens. Parmi elles figure la perspective d’un changement de gouvernance ou l’arrivée d’un repreneur, Michele Kang étant notamment évoquée.

L'OL n'a plus le choix, il faudra vendre rapidement 

Comme l’indique Olympique et Lyonnais ces dernières heures, la situation reste urgente à Lyon. Depuis plusieurs semaines, la direction financière des Gones travaille afin de convaincre la DNCG. De potentiels repreneurs ont été auditionnés, avec des résultats variables. Et si le processus de vente est long, l’OL n’aura pas d’autre choix que d’apporter des garanties lors de son passage devant la DNCG, ou du moins de montrer que des avancées significatives ont été réalisées. La situation est donc délicate pour les Gones, qui pourraient faire face à de nouvelles sanctions si tous les critères ne sont pas rapidement remplis.

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Par la suite, l’OL pourra officialiser des mouvements sur le marché des transferts, notamment du côté des arrivées. Julian Duranville est fortement pressenti pour venir compenser le départ récent d’Afonso Moreira vers le Bayer Leverkusen. Une rentrée d’argent alléchante d’environ 30 millions d’euros, qui comptera forcément aux yeux du gendarme financier. Mais le travail est encore loin d’être terminé pour un club qui avait été prévenu l’été dernier des ajustements nécessaires pour assurer la pérennité du club en Ligue 1. Aux Gones de jouer.
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C'est un ensemble, joueurs et staff technique. Toujours utile que c'est lui le sélectionneur, et que les joueurs présents sont ceux qu'il a choisi. Les choix des titulaires comme ceux des remplaçants. Les occasions nettes ont été iraniennes, avec un but refusé pour un cheveu.

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ce serait le même jour que l'OL et l'OM passerai la dncg ?

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on le garde il vaudra peut être la moitié du prix qu'on a payé en fin de saison. s'il a moins de pépins physique et peu de fierté, il peut encore être utile.

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La Roma n'est pas l'équipe qui obtient le plus de penalties mais bon.

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On pourrait croire que Rudi Garcia est le coupable idéal pour expliquer tout ça... alors que si on regarde bien, on s'aperçoit que des joueurs se trainent sur le terrain et que certains sont vraiment en fin de carrière.

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