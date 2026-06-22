L'OL a 24 heures pour finaliser sa vente

L’OL aura beaucoup de travail devant lui dans les prochains jours sur le mercato. Avant cela, il faudra convaincre la DNCG que la situation financière du club va s’améliorer.

À Lyon, on prépare plutôt sereinement la prochaine saison. Le club pourrait notamment participer à la Ligue des champions, avec les importantes rentrées d’argent qui l’accompagnent. Les Gones ont encore du travail d’ici là, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ce mardi 23 juin, l’ OL passera en effet devant la DNCG, et l’institution attend des garanties fortes de la part des Rhodaniens. Parmi elles figure la perspective d’un changement de gouvernance ou l’arrivée d’un repreneur, Michele Kang étant notamment évoquée.

L'OL n'a plus le choix, il faudra vendre rapidement

Comme l’indique Olympique et Lyonnais ces dernières heures, la situation reste urgente à Lyon. Depuis plusieurs semaines, la direction financière des Gones travaille afin de convaincre la DNCG. De potentiels repreneurs ont été auditionnés, avec des résultats variables. Et si le processus de vente est long, l’OL n’aura pas d’autre choix que d’apporter des garanties lors de son passage devant la DNCG, ou du moins de montrer que des avancées significatives ont été réalisées. La situation est donc délicate pour les Gones, qui pourraient faire face à de nouvelles sanctions si tous les critères ne sont pas rapidement remplis.

Par la suite, l’OL pourra officialiser des mouvements sur le marché des transferts, notamment du côté des arrivées. Julian Duranville est fortement pressenti pour venir compenser le départ récent d’Afonso Moreira vers le Bayer Leverkusen. Une rentrée d’argent alléchante d’environ 30 millions d’euros, qui comptera forcément aux yeux du gendarme financier. Mais le travail est encore loin d’être terminé pour un club qui avait été prévenu l’été dernier des ajustements nécessaires pour assurer la pérennité du club en Ligue 1. Aux Gones de jouer.