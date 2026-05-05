OL : 100 millions, l’offre qui éloigne Endrick de Lyon

L’OL a subitement repris espoir de prolonger d’un an le prêt d’Endrick après les propos du Brésilien à la sortie du match face à Rennes. Mais en Angleterre, la star du Real Madrid a une cote énorme.

« Si je dois rester a Madrid, je resterai a Madrid. Si je dois prolonger ici, je prolongerai ici. J’aimerais bien rester ici. Je m’entends très bien avec tout le monde » a notamment lancé Endrick, Surprise à l’Olympique Lyonnais, et si Endrick restait un an de plus ? Depuis plusieurs semaines, il est pourtant acté dans l’esprit des supporters rhodaniens que le Brésilien va rentrer au Real Madrid à l’issue de son prêt au mois de juin, comme cela a toujours été prévu dans la capitale espagnole. Sauf qu’après la victoire face à Rennes dimanche, l’ancienne star de Palmeiras a surpris tout le monde en ouvrant clairement la porte à une prolongation de son prêt en Ligue 1 a notamment lancé Endrick, dont les propos n’ont pas échappé aux dirigeants du Real Madrid

Arsenal accélère sur Endrick

El Gol Digital, les Gunners ont pris la décision de lancer une offensive pour tenter de s’offrir Endrick lors du prochain L’espoir est donc de mise à l’OL mais hormis le Real, un autre cador européen aimerait incorporer Endrick dans son effectif la saison prochaine. Comme indiqué à plusieurs reprises ces dernières semaines, Arsenal suit l’évolution de l’attaquant de 19 ans avec beaucoup d’intérêt. Et selon les informations du site, les Gunners ont pris la décision de lancer une offensive pour tenter de s’offrir Endrick lors du prochain mercato

Nos confrères affirment que le club londonien va proposer 100 millions d’euros au Real Madrid pour le transfert définitif de l’attaquant brésilien. Une offre qui va logiquement susciter l’intérêt de Florentino Pérez, qui a déboursé près de 60 millions d’euros pour recruter Endrick en provenance de Palmeiras. Réaliser une plus-value importante avec un joueur qui ne s’est pas encore imposé au sein de la Casa Blanca est forcément très tentant pour Florentino Pérez, qui peut y voir l’opportunité de limiter la casse et de ne pas prendre le risque de voir Endrick être un flop au Real Madrid, devenant ensuite invendable ou pour une somme bien inférieure.

Une chose est en tout cas certaine, si cette offre à 100 millions d’euros d’Arsenal venait à se confirmer, elle éloignerait considérablement Endrick d’un second prêt à l’OL. Pour le Real, deux solutions seraient alors sur la table : conserver le joueur et l’intégrer à l’effectif de la saison 2026-2027, ou le vendre au prix fort pour réaliser une plus-value dingue.