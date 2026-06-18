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L'OL n'est pas respecté en Europe, la preuve tombe

OL18 juin , 9:20
parGuillaume Conte
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Les tours qualificatifs de Ligue des Champions vont très rapidement débuter, et l'OL est concerné au premier plan. Le club rhodanien ne fait clairement pas peur pour le moment.
Cette semaine à Nyon, la Ligue des Champions a déjà débuté. Moins d’un mois après la finale de l’édition précédente, l’UEFA a procédé au tirage au sort des deux premiers tours de qualification pour l’épreuve phare du football européen. Beaucoup de matchs entre des champions de petits pays pour écrémer avant d’arriver à la phase de Ligue. Un club doit passer jusqu’à quatre tours pour aller chercher son billet en Ligue des Champions. Cela sera bientôt le tour de l'Olympique Lyonnais de connaitre son sort.

Fenerbahçe redoute Bodo Glimt, pas l'OL

Deuxième du championnat de Turquie, Fenerbahçe est l’une des vedette de ce tirage au sort, car le club d’Istanbul entre en piste dès le 2e tour, par la phase de Ligue en raison de sa deuxième place du championnat de Turquie la saison dernière. Les Turcs seront opposés aux Polonais de Gornik Zabrze dans un premier temps. En cas de qualification, le Fener sera tête de série pour le troisième tour, tout comme l’OL, l’Olympiakos ou Bodo Glimt. Mais, si tout ce beau monde passe en barrage, alors Fenerbahçe pourra affronter Lyon ou Glimt pour obtenir le précieux sésame.
Et dans une analyse de la situation, le média turc Haber fait une annonce bien présomptueuse. En effet, les dirigeants du club d’Istanbul, qui se voient déjà passer les deux premiers tours sans trop trembler, veulent surtout éviter le club norvégien, huitième de finaliste de la compétition cette saison. Tomber sur l’OL ou l’Olympiakos serait considéré comme une nouvelle pour le Fenerbahçe.
« En revanche, si son adversaire est Lyon ou l'Olympiakos, Fenerbahçe a de bonnes chances de se qualifier facilement pour le tour suivant », avance clairement le média truc, dans un message bien présomptueux sachant que le club d’Istanbul n’a plus participé à la Ligue des Champions depuis 18 ans. Ce qui devrait inciter à l’humilité pour la formation de Matteo Guendouzi.
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