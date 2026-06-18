Le PSG craque sur un ancien joueur de L2 à 60 ME

Le PSG cherche la perle rare pour son milieu de terrain, et regarde un jeune ivoirien qui brille avec son club mais aussi à la Coupe du monde avec les Eléphants.

Luis Campos a toujours su gérer son mercato , que ce soit avec Lille, Monaco ou le PSG, en étant capable de recruter des joueurs majeurs, tout comme des éléments peu connus pour en faire des révélations. Avec son taux de réussite depuis qu’il est arrivé au PSG, le dirigeant portugais a carte blanche pour tenter de nouveaux paris.

Trabzonspor annonce 60 ME, mais vendra en-dessous

Et c’est le cas avec un ancien joueur du SC Bastia, Christ Inao Oulaï. Ce milieu de terrain vif était arrivé en provenance de Côte d’Ivoire pour évoluer avec la National 3 du club corse, avant de découvrir rapidement la Ligue 2 avec le Sporting. Il avait fait l’objet d’un transfert très précieux pour Bastia, signant en 2025 pour 5,5 ME à Trabzonspor, où il s’est imposé. A tel point qu’Oulaï est actuellement aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique pour y disputer la Coupe du monde avec les Eléphants, après avoir joué la CAN également.

Sa belle saison et sa marge de progression, à seulement 20 ans, attirent du beau monde. Le média turc Fotospor dévoile que Chelsea, le FC Barcelone et le PSG sont sur les rangs pour recruter Oulaï. L’Ivoirien a déjà vu sa valeur grimper pour atteindre 23 millions d’euros, mais le club de Trabzon souhaite le conserver à tout prix cet été et n’envisagera une vente que si un club met 60 millions d’euros.

Il faut dire que l’ancien joueur de Bastia possède un solide contrat jusqu’en 2030 et se plait en Turquie. Mais sans aller jusqu’à 60 millions d’euros, il faudra connaitre la réaction de Trabzonspor si une offre de plus de 20 millions d’euros venait à voir le jour. En tout cas, les dirigeants du club turc savent qu’il sera difficile de résister si Oulaï venait à recevoir une véritable offre de la part d’un des géants d’Europe qui le courtisent.