Samuel Umtiti sur M6, un réveil est exigé

Himbert. C'est un 9 qui peut jouer ailier, en fait.
Mais qui le supporte, ça on sait: personne.
Mais quelle repartie! Bravo! mdr.^^
Une équipe c'est pas que 11 joueurs
Complot ? je regarde mon expérience et ce que j'ai rencontré pendant 30 ans, dans cette société, dans tous les domaines sus cités. C'est autre chose que d'avoir une idée sur un sujet sans l'avoir pratiquer, éprouver.
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« La qualité principale d'un défenseur c'est sa capacité à défendre. Après, s'il peut apporter un plus en attaque pourquoi pas hein. » Les remarques d'Umtiti en tant que commentateur sur M6 c'est vraiment de l'art.
Samuel Umtiti en commentateur on va faire semblant jusqu'à quand ?
Umtiti soit il décrit absolument ce qu'on voit soit il répète ce que Julien Brun dit #ENGCRO
C'est vraiment pas un cadeau pour Samuel Umtiti de le bombarder consultant... #ANGCRO