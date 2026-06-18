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Samuel Umtiti sur M6, un réveil est exigé

TV18 juin , 9:00
parGuillaume Conte
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Nouveau consultant de M6 pour les gros matchs, Samuel Umtiti n'a pas encore trouvé sa place à ce poste. L'ancien défenseur de l'équipe de France a du mal à lancer sa Coupe du monde.
Champion du monde avec la France il y a 8 ans de cela, Samuel Umtiti revient au Mondial. Mais celui qui a laissé son genou lors de la campagne de Russie et n’a jamais pu s’en remettre, a déjà raccroché les crampons. Il est désormais consultant. Tout d’abord sur RMC, et désormais sur M6 où il fait la paire avec Xavier Domergue pour les matchs principaux, comme celui de la France contre le Sénégal, où la dernière affiche entre l’Angleterre et la Croatie.

Umtiti, des débuts timides comme consultant

Le match entre les Anglais et les Croates a été magnifique (4-2) mais la performance de Samuel Umtiti a provoqué de nombreuses réactions négatives chez les téléspectateurs. Le manque d’enthousiasme de l’ancien défenseur de l’OL et du Barça ne fait clairement pas vibrer, et c’est surtout l’enchainement des poncifs et des constatations qui ne permet pas à Umtiti d’apporter une plus-value aux commentaires.
Les remarques sont sans pitié pour le jeune consultant, qui va devoir muscler son jeu pendant ce Mondial. « L'énorme connerie de M6 d'avoir pris Samuel Umtiti comme consultant. C'est le nouveau Roger Lemerre 2h pour faire une phrase. C'est plat y'a aucune émotion aucune expertise c'est horrible. Ça fait 40 minutes que j'écoute j'ai envie de m'ouvrir les veines », a fait remarquer un internaute sur X, dans un message vu 15.000 fois.
Il reste encore du temps pour voir Samuel Umtiti s’améliorer dans ce rôle totalement nouveau pour lui, et M6 n’a pas à se plaindre des audiences du Mondial. Mais les suiveurs du football ou les amateurs de rencontres attendent tout de même plus d’un ancien joueur, qui doit apporter une expertise et apporter un peu de passion à ses commentaires.
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