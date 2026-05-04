Endrick drague l’OL, l’Espagne panique

Ceux qui lui reprochent la vente à Textor ne connaissent rien au dossier . C’est pathé et les chinois qu’il faut blâmer pour ça .
Ohh t'inquiète meme pas meme en chaussette claquette on casse des tetes
Perso , je ne suis pas trop pour tout chambouler dans une équipe qui commence à bien tourner Endrick serait le plus important a signer après à voir qui sera sur le départ ? GARD 2 pour 1 poste : Dominik Greif, Rémy Descamps (Lassine Diarra , Justin Bengui) DC 3 pour 2 postes: Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ruben Kluivert ( Noham Kamara, Prince Mbatshi Mukuba) LAT D 2 pour 1 poste: Ainsley Maitland-Niles, Steve Kango (Ali Alamine) LAT G 2pour 1 poste: Abner Vinícius , Nicolas Tagliafico (Angel Garcia) MD 3 pour 2 postes : Orel Mangala, Tyler Morton, Tanner Tessmann (Mathis De Carvalho) MO 3 pour 1 poste : Khalis Merah, Corentin Tolisso, Noah Nartey ,(Tiago Goncalves, Daryll Benlalhou, Fallou Fall) AC 2 pour 1 poste: Endrick, Roman Yaremchuk ( Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez) AID 2 pour 1 poste : Pavel Sulc, Ernest Nuamah, (Adam Karabec, Kaïl Boudache) AIG 2 pour 1 poste: Malick Fofana, Afonso Moreira, (Rémi Himbert, Adil Hamdani) si Endrick s'en va AC 1 pour 1 poste: Roman Yaremchuk ( Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez)
Peut être mais on dirait un gros rageux 😂 Paris a demandé il dit non et peut juste dire c’est notre hôtel à nous, pas besoin d’être sur la défensive 🤣
Ça me fait de la 'peine ' de dire ça car je suis un amoureux fou du PARC mais le PSG doit avoir un stade de 80 000 places .....( il y a que les imbéciles qui changent pas d avis ) car meme le PARC a 60 000 ça sera super , manifique pour moi mais juste niveau places.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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DEUS, VOCÊ É MARAVILHOSO