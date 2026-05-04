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Endrick drague l’OL, l’Espagne panique

OL04 mai , 15:00
parCorentin Facy
6
Malgré les critiques subies ces dernières semaines, Endrick s’impose comme un artisan majeur de la belle fin de saison de l’OL. De quoi donner envie au Brésilien de prolonger son prêt à Lyon.
Prêté par le Real Madrid à l’Olympique Lyonnais en janvier dernier, Endrick a trouvé ce qu’il était venu chercher dans la capitale des Gaules : du temps de jeu et des buts. Titulaire systématiquement ou presque, le Brésilien a inscrit 5 buts en Ligue 1, 2 buts en Coupe de France et 1 but en Europa League. Un bilan globalement positif, qui prend encore plus de relief après son but décisif face au Stade Rennais dimanche soir dans un match crucial pour la course à la Ligue des Champions.
Après ce succès face aux Bretons, Endrick a d’ailleurs contre toute attente ouvert la porte à une prolongation de son prêt à l’OL. « J’aimerais rester car je suis très bien ici, tout le monde m’accompagne. Je suis content avec mes coéquipiers. Si je dois prolonger ici, je prolongerai ici. J’aimerais bien rester ici. Je m’entends très bien avec tout le monde et ils font tout pour me mettre dans les meilleurs conditions » a notamment lancé Endrick au micro de Ligue1+. Des déclarations qui n’ont pas mis longtemps à arriver en Espagne, où l’on s’interroge du côté de Madrid sur les intentions réelles du joueur alors que le Real souhaite inclure le Brésilien dans son projet pour la saison prochaine.

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Le journal AS se pose notamment des questions à son sujet, soulevant l’incertitude de plus en plus épaisse quant à son avenir. Le média se demande notamment dans quel club Endrick pourrait-il rebondir en cas de départ du Real Madrid et cite l’OL pour un nouveau prêt, ou Arsenal en cas de transfert définitif. En lançant de telles déclarations, sans pour autant fermer la porte à un potentiel retour dans la capitale espagnole, Endrick a en tout cas relancé le débat quant à son avenir en Espagne. Pour le plus grand bonheur des supporters et des dirigeants de l’Olympique Lyonnais, qui se mettent eux à rêver d’une possible prolongation du prêt d’Endrick. Encore plus en cas de qualification en Ligue des Champions.
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Ohh t'inquiète meme pas meme en chaussette claquette on casse des tetes

Endrick drague l’OL, l’Espagne panique

Perso , je ne suis pas trop pour tout chambouler dans une équipe qui commence à bien tourner Endrick serait le plus important a signer après à voir qui sera sur le départ ? GARD 2 pour 1 poste : Dominik Greif, Rémy Descamps (Lassine Diarra , Justin Bengui) DC 3 pour 2 postes: Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ruben Kluivert ( Noham Kamara, Prince Mbatshi Mukuba) LAT D 2 pour 1 poste: Ainsley Maitland-Niles, Steve Kango (Ali Alamine) LAT G 2pour 1 poste: Abner Vinícius , Nicolas Tagliafico (Angel Garcia) MD 3 pour 2 postes : Orel Mangala, Tyler Morton, Tanner Tessmann (Mathis De Carvalho) MO 3 pour 1 poste : Khalis Merah, Corentin Tolisso, Noah Nartey ,(Tiago Goncalves, Daryll Benlalhou, Fallou Fall) AC 2 pour 1 poste: Endrick, Roman Yaremchuk ( Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez) AID 2 pour 1 poste : Pavel Sulc, Ernest Nuamah, (Adam Karabec, Kaïl Boudache) AIG 2 pour 1 poste: Malick Fofana, Afonso Moreira, (Rémi Himbert, Adil Hamdani) si Endrick s'en va AC 1 pour 1 poste: Roman Yaremchuk ( Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez)

« Nein ! » : Le PSG très mal reçu par le Bayern Munich

Peut être mais on dirait un gros rageux 😂 Paris a demandé il dit non et peut juste dire c’est notre hôtel à nous, pas besoin d’être sur la défensive 🤣

PSG : 1% de nouveaux abonnés, Paris va faire des malheureux

Ça me fait de la 'peine ' de dire ça car je suis un amoureux fou du PARC mais le PSG doit avoir un stade de 80 000 places .....( il y a que les imbéciles qui changent pas d avis ) car meme le PARC a 60 000 ça sera super , manifique pour moi mais juste niveau places.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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