Endrick drague l’OL, l’Espagne panique

Perso , je ne suis pas trop pour tout chambouler dans une équipe qui commence à bien tourner Endrick serait le plus important a signer après à voir qui sera sur le départ ? GARD 2 pour 1 poste : Dominik Greif, Rémy Descamps (Lassine Diarra , Justin Bengui) DC 3 pour 2 postes: Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ruben Kluivert ( Noham Kamara, Prince Mbatshi Mukuba) LAT D 2 pour 1 poste: Ainsley Maitland-Niles, Steve Kango (Ali Alamine) LAT G 2pour 1 poste: Abner Vinícius , Nicolas Tagliafico (Angel Garcia) MD 3 pour 2 postes : Orel Mangala, Tyler Morton, Tanner Tessmann (Mathis De Carvalho) MO 3 pour 1 poste : Khalis Merah, Corentin Tolisso, Noah Nartey ,(Tiago Goncalves, Daryll Benlalhou, Fallou Fall) AC 2 pour 1 poste: Endrick, Roman Yaremchuk ( Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez) AID 2 pour 1 poste : Pavel Sulc, Ernest Nuamah, (Adam Karabec, Kaïl Boudache) AIG 2 pour 1 poste: Malick Fofana, Afonso Moreira, (Rémi Himbert, Adil Hamdani) si Endrick s'en va AC 1 pour 1 poste: Roman Yaremchuk ( Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez)