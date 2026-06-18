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Officiel : Ibrahima Konaté signe au Real Madrid

Liga18 juin , 11:15
parGuillaume Conte
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Le Real Madrid prépare un mercato dantesque. En fin de contrat à Liverpool, après avoir laissé entendre qu’il prolongerait chez les Reds, Ibrahima Konaté s’est engagé avec le club espagnol. Le défenseur français s’engage pour quatre ans avec la formation madrilène. Les Merengue ont récemment annoncé Bernardo Silva et Marc Cucurella.
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Derniers commentaires

Tout est bouclé, l'OL va se régaler devant la DNCG

Oui dont une de plusieurs mois, donc à voir par la suite ;-) Après, je ne dis pas qu'il est fragile mais si jeune son historique est plus rempli que celui de Moreira et moins que Duranville ;-)

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Une très belle affaire 22%🤣🤣🤣

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

On attendra car pour le moment en 4 jours en ligue 1 (mis a part les prêts ) pas de mouvement 4 en Angleterre c'est assez calme

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

C est vraiment n importe quoi Si y a un joueur a prendre a Dortmund c est Raphaël Guerreiro

Tout est bouclé, l'OL va se régaler devant la DNCG

Non je sait lire c'est tout c'est précisé partout pour ta gouverne

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