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L'UEFA apporte une autre très mauvaise nouvelle à l'OM

OM18 juin , 9:40
parGuillaume Conte
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Déjà sanctionné directement par l'UEFA, l'OM se retrouve aussi piégé car l'AS Roma s'est fait taper dessus par l'instance européenne. L'achat de Mason Greenwood n'est plus une priorité pour le mois de juin.
L’Olympique de Marseille, qui a besoin de vendre pour passer la DNCG sans trop se faire taper sur les doigts, discute avec l’AS Roma pour le départ de Mason Greenwood. L’ailier anglais est déjà d’accord avec la Louve sur les grandes lignes de son futur contrat, mais le transfert est encore loin. La formation italienne n’a fait parvenir qu’une offre, et elle ne se monte même pas à 40 millions d’euros. Très loin des 50 ME minimum et hors bonus que les dirigeants marseillais veulent toucher cet été. Et si possible avant la fin du mois de juin, pour faire entrer une grosse vente dans les caisses de l’exercice comptable de la saison encore en cours.

La Roma doit vendre avant le 30 juin, c'est l'urgence

Si les différents montants entrent dans le jeu des négociations, la situation financière de l’AS Roma met un gros frein pour voir une nouvelle offre plus copieuse voir le jour. En effet, tout comme l’OM, le club italien était dans le viseur de l’UEFA pour sa gestion financière, et il a été sanctionné d’une amende de 6 millions d’euros. Même si la Louve évite le pire à ce niveau, l’heure n’est pas forcément aux dépenses impressionnantes. La Roma s’est faite épingler pour des objectifs financiers non atteints et une masse salariale trop importante, se voyant demander de faire des efforts à ce niveau. Acheter Greenwood dans la foulée n’est donc pas la priorité, et selon la Gazzetta dello Sport, la priorité absolue est de faire une grosse vente avant le 30 juin pour calmer l’UEFA.
Le départ de Manu Koné pour Arsenal est envisagé, ce qui mettrait 40 millions d’euros dans les caisses. Mais pour la presse italienne, voir la Roma lâcher une somme encore supérieure à l’OM pour s’offrir Greenwood est impensable, et un passage à l’acte ne pourra pas être fait avant le mois de juillet. Une très mauvaise nouvelle pour Marseille, qui a besoin de cette vente copieuse mais voit l’un des rares clubs prêt à miser gros sur l’ancien de Manchester United jouer la montre pour des raisons économiques.
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