EdF : Dembélé a disparu, Deschamps en rigole

Brillant avec le PSG, Ousmane Dembélé est arrivé en équipe de France avec un statut de Ballon d’Or pour cette Coupe du monde 2026. Sauf que ses performances en Bleus sont pour l’instant insuffisantes.

Très discret lors du match amical face à l’Irlande du Nord avant le début de la Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé était attendu au tournant pour le premier match de la compétition contre le Sénégal mardi soir. Les Bleus l’ont emporté, mais l’attaquant du Paris Saint-Germain ne s’est pas mis en évidence. Aligné en soutien de Kylian Mbappé, le Ballon d’Or a a été basculé sur le côté droit à la mi-temps pour permettre à Michael Olise de retrouver l’axe.

Le cas Dembélé n'inquiète pas Deschamps

Ce changement a tout fait basculer grâce à la deuxième mi-temps magistrale du Bavarois en tant que numéro 10 tandis que Dembélé lui a été tout aussi discret sur le côté droit. Les performances de l’ancien Barcelonais peuvent légitimement nourrir quelques inquiétudes pour la suite de la compétition. Néanmoins, le staff de l’équipe de France se veut plutôt optimiste selon RMC.

En effet, la radio explique que Didier Deschamps et ses adjoints n’ont « aucune inquiétude » au sujet d’Ousmane Dembélé. Au contraire, l’optimisme règne en interne à l’idée de voir le numéro 7 des Bleus retrouver son influence et cela dès le prochain rendez-vous face à l’Irak lundi soir. Même s’il n’a pas été en réussite dans le jeu, Ousmane Dembélé a d’ailleurs eu une attitude impeccable contre le Sénégal lundi, ce qui n’a pas échappé à Didier Deschamps et à son staff.

Le sélectionneur tricolore devrait par conséquent faire le choix de maintenir sa confiance à Dembélé pour le prochain match, plutôt que de le sanctionner en le mettant sur le banc. Reste à savoir à quel poste débutera l’avant-centre du PSG. Au vu du match de Kylian Mbappé en pointe et de la deuxième période de Michael Olise en dix, il est probable qu’Ousmane Dembélé retrouve, comme à la Coupe du monde 2022 au Qatar, le côté droit avec les Bleus. Pas vraiment un problème pour ce joueur très polyvalent, à condition que ce dernier retrouve enfin la magie qui l’habite lorsqu’il porte le maillot Bleu et Rouge du PSG.