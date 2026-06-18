Dembélé ICONSPORT_368411_0065

EdF : Dembélé a disparu, Deschamps en rigole

Equipe de France18 juin , 10:00
parCorentin Facy
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Brillant avec le PSG, Ousmane Dembélé est arrivé en équipe de France avec un statut de Ballon d’Or pour cette Coupe du monde 2026. Sauf que ses performances en Bleus sont pour l’instant insuffisantes.
Très discret lors du match amical face à l’Irlande du Nord avant le début de la Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé était attendu au tournant pour le premier match de la compétition contre le Sénégal mardi soir. Les Bleus l’ont emporté, mais l’attaquant du Paris Saint-Germain ne s’est pas mis en évidence. Aligné en soutien de Kylian Mbappé, le Ballon d’Or a a été basculé sur le côté droit à la mi-temps pour permettre à Michael Olise de retrouver l’axe.

Le cas Dembélé n'inquiète pas Deschamps

Ce changement a tout fait basculer grâce à la deuxième mi-temps magistrale du Bavarois en tant que numéro 10 tandis que Dembélé lui a été tout aussi discret sur le côté droit. Les performances de l’ancien Barcelonais peuvent légitimement nourrir quelques inquiétudes pour la suite de la compétition. Néanmoins, le staff de l’équipe de France se veut plutôt optimiste selon RMC.
En effet, la radio explique que Didier Deschamps et ses adjoints n’ont « aucune inquiétude » au sujet d’Ousmane Dembélé. Au contraire, l’optimisme règne en interne à l’idée de voir le numéro 7 des Bleus retrouver son influence et cela dès le prochain rendez-vous face à l’Irak lundi soir. Même s’il n’a pas été en réussite dans le jeu, Ousmane Dembélé a d’ailleurs eu une attitude impeccable contre le Sénégal lundi, ce qui n’a pas échappé à Didier Deschamps et à son staff.

Lire aussi

Le fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la FranceLe fantôme d'Ousmane Dembélé terrorise la France
EdF : Olise pose un sérieux problème à DembéléEdF : Olise pose un sérieux problème à Dembélé
Le sélectionneur tricolore devrait par conséquent faire le choix de maintenir sa confiance à Dembélé pour le prochain match, plutôt que de le sanctionner en le mettant sur le banc. Reste à savoir à quel poste débutera l’avant-centre du PSG. Au vu du match de Kylian Mbappé en pointe et de la deuxième période de Michael Olise en dix, il est probable qu’Ousmane Dembélé retrouve, comme à la Coupe du monde 2022 au Qatar, le côté droit avec les Bleus. Pas vraiment un problème pour ce joueur très polyvalent, à condition que ce dernier retrouve enfin la magie qui l’habite lorsqu’il porte le maillot Bleu et Rouge du PSG.
Articles Recommandés
ICONSPORT_270646_0147
Ligue 1

L’OM puni, l’UEFA félicite le PSG et Monaco

ICONSPORT_276930_0013
OL

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

ICONSPORT_279541_0020
OM

Il annule son transfert, l’OM perd 3 ME

ICONSPORT_366064_0083
OL

Moreira pour 32 ME, l’OL peut encore faire mieux

Fil Info

18 juin , 13:40
L’OM puni, l’UEFA félicite le PSG et Monaco
18 juin , 13:20
Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira
18 juin , 13:00
Il annule son transfert, l’OM perd 3 ME
18 juin , 12:40
Moreira pour 32 ME, l’OL peut encore faire mieux
18 juin , 12:20
PSG : Liverpool et Arsenal, le dossier Barcola s'emballe
18 juin , 12:00
Clément Grenier à l'OM, Nice réagit
18 juin , 11:35
L’OM met un ultimatum à la Roma
18 juin , 11:30
Le Barça oublie Alvarez, la nouvelle priorité est Française
18 juin , 11:15
Officiel : Ibrahima Konaté signe au Real Madrid

Derniers commentaires

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

C'est Sergio, BUB, Sweet au minimum!! ^^

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Duranville Matchs 63 Buts 5 PassesD4 🤣🤣🤣🤣🤣

Tout est bouclé, l'OL va se régaler devant la DNCG

Oui dont une de plusieurs mois, donc à voir par la suite ;-) Après, je ne dis pas qu'il est fragile mais si jeune son historique est plus rempli que celui de Moreira et moins que Duranville ;-)

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Une très belle affaire 22%🤣🤣🤣

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

On attendra car pour le moment en 4 jours en ligue 1 (mis a part les prêts ) pas de mouvement 4 en Angleterre c'est assez calme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading