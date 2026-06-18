Feu vert pour l’ASSE, cinq recrues ciblées

Duranville Matchs 63 Buts 5 PassesD4 🤣🤣🤣🤣🤣
Oui dont une de plusieurs mois, donc à voir par la suite ;-) Après, je ne dis pas qu'il est fragile mais si jeune son historique est plus rempli que celui de Moreira et moins que Duranville ;-)
Une très belle affaire 22%🤣🤣🤣
On attendra car pour le moment en 4 jours en ligue 1 (mis a part les prêts ) pas de mouvement 4 en Angleterre c'est assez calme
C est vraiment n importe quoi Si y a un joueur a prendre a Dortmund c est Raphaël Guerreiro
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👏 Un succès sur le fil et trois points très précieux pour le Ghana d'Augustine Boakye, victorieux du Panama (1-0) ! 💚 Le Vert est resté sur le banc pour ses débuts avec les Black Stars 🇬🇭 à la Coupe du Monde !
🔜 Coup d'envoi de la Coupe du Monde pour le Ghana cette nuit à Toronto (1h, heure 🇫🇷) pour y affronter le Panama. Bonne chance à Augustine Boakye 💚 et aux Black Stars 🇬🇭 !