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Feu vert pour l’ASSE, cinq recrues ciblées

ASSE18 juin , 10:40
parGuillaume Conte
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La déception de la saison 2025-2026 difficilement digérée, l'AS Saint-Etienne se met en ordre de bataille pour remonter enfin en Ligue 1. Cela passe par un mercato offensif.
L’ASSE a beaucoup déçu cette saison, avec la remontée directe en Ligue 1 doublement manquée. Tout d’abord, se faire doubler par Le Mans alors que la place de deuxième derrière Troyes tendait les bras aux Verts a été un premier coup dur terrible. Enfin, dans des barrages très compliqués, les Stéphanois n’ont pas été au niveau passant sans marquer le moindre but contre Rodez avant de subir la loi de Nice en s’inclinant 4-1 sur l’ensemble des deux matchs.

Des besoins à tous les postes pour l'ASSE

Avec son effectif taillé pour la Ligue 1, l’ASSE n’a pas répondu aux attentes et les propriétaires du club vont très logiquement procéder à de grosses retouches. Certains joueurs comme Stassin et Davitashvili seront quasiment impossibles à conserver. Mais pour le moment, il n’y a pas d’urgence à vendre au rabais car la DNCG a validé ce mercredi soir le budget des Verts. Le club du Forez peut donc passer à l’aspect le plus enthousiasmant du mercato, recruter pour combler les besoins du nouvel entraineur : Ian Cathro.
Pour le compte spécialisé La Voix des Verts, il y a de nombreux chantiers à lancer pour renforcer l’équipe. « L’ASSE va pouvoir recruter librement. Voilà qui pourrait accélérer les choses car c’est plat pour le moment. On peut s’attendre à ce que Larry Tanenbaum investisse assez fortement sur le mercato. Il y aura forcément un nouveau gardien qui va arriver. Il y aura sans doute un latéral gauche à minima, on peut s’attendre à voir arriver un ou deux milieux de terrain et là c’est Ian Cathro qui va trancher. Et ensuite, au moins un attaquant, ce sera en fonction des départs et notamment celui de Lucas Stassin en contact depuis plusieurs jours avec le FC Porto », a lancé le spécialiste de l’AS Saint-Etienne, persuadé que le mercato des Verts va entrer dans un nouvelle phase très rapidement.
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Derniers commentaires

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Duranville Matchs 63 Buts 5 PassesD4 🤣🤣🤣🤣🤣

Tout est bouclé, l'OL va se régaler devant la DNCG

Oui dont une de plusieurs mois, donc à voir par la suite ;-) Après, je ne dis pas qu'il est fragile mais si jeune son historique est plus rempli que celui de Moreira et moins que Duranville ;-)

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Une très belle affaire 22%🤣🤣🤣

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

On attendra car pour le moment en 4 jours en ligue 1 (mis a part les prêts ) pas de mouvement 4 en Angleterre c'est assez calme

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

C est vraiment n importe quoi Si y a un joueur a prendre a Dortmund c est Raphaël Guerreiro

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