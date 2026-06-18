Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo cramé, un joueur du Congo confirme

Mondial 202618 juin , 10:20
parEric Bethsy
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Totalement dépassé contre la RD Congo (1-1) mercredi, Cristiano Ronaldo n’inspire plus la même crainte chez ses adversaires. Le milieu congolais Ngal'ayel Mukau admet que l’attaquant du Portugal n’est plus vraiment une menace.
Les stars de la Coupe du monde 2026 sont au rendez-vous. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Harry Kane… Elles ont presque toutes brillé lors de cette première journée, sauf peut-être Cristiano Ronaldo. Déjà pointé du doigt pour son inefficacité pendant la préparation de la compétition, l’attaquant du Portugal a poursuivi sur sa mauvaise lancée contre la RD Congo mercredi. Le buteur d’Al-Nassr a fait preuve de maladresse à la finition et n’a pas représenté une réelle menace pour la défense adverse.
Il est un peu plus vieux maintenant
- Ngal'ayel Mukau
La preuve, le milieu congolais Ngal'ayel Mukau, partagé entre son honnêteté et son respect pour le quintuple Ballon d’Or, a admis que le Portugais de 41 ans n’était plus le joueur redouté il y a quelques années. « Un plan pour contenir Cristiano Ronaldo ? Pour être honnête, pas vraiment parce qu'on sait qu'il n'est plus le même qu'auparavant, a reconnu le joueur du LOSC après la rencontre. Il est un peu plus vieux maintenant. Mais il est toujours l'un des plus grands joueurs de l'histoire donc on a beaucoup de respect pour lui. »
« Bien sûr, quand vous arrivez à cet âge, ce n'est pas pareil, a ajouté l’international congolais. Vous ne pouvez pas faire les mêmes efforts. Mais j'ai trop de respect pour lui, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. » Si Ngal'ayel Mukau mesure ses propos pour éviter de froisser la légende, les supporters de la RD Congo prennent beaucoup moins de précaution. Cristiano Ronaldo a pris cher durant les célébrations des fans congolais qui se sont amusés à imiter sa célébration. Ce n’est sans doute pas comme ça que CR7 espérait régaler les spectateurs du Mondial.
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Derniers commentaires

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Duranville Matchs 63 Buts 5 PassesD4 🤣🤣🤣🤣🤣

Tout est bouclé, l'OL va se régaler devant la DNCG

Oui dont une de plusieurs mois, donc à voir par la suite ;-) Après, je ne dis pas qu'il est fragile mais si jeune son historique est plus rempli que celui de Moreira et moins que Duranville ;-)

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Une très belle affaire 22%🤣🤣🤣

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

On attendra car pour le moment en 4 jours en ligue 1 (mis a part les prêts ) pas de mouvement 4 en Angleterre c'est assez calme

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

C est vraiment n importe quoi Si y a un joueur a prendre a Dortmund c est Raphaël Guerreiro

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