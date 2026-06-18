ICONSPORT_367392_0036

PSG : En vacances, Kvara répond à Arsenal

PSG18 juin , 8:40
parGuillaume Conte
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Maillon fort du PSG en Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia fait rêver Arsenal. Un transfert n'est pas à l'étude pour le Géorgien, qui décide de son avenir et veut rester à Paris.
Difficile de trouver un titulaire du PSG qui ne soit pas actuellement sur le continent américain. Il y a bien sur le gardien russe Matvey Safonov et l’autre malheureux élu est Khvicha Kvaratskhelia. Actuellement en vacances après une nouvelle saison pleine et de nouveaux titres dans son armoire, le Géorgien va pouvoir recharger les batteries pour la reprise. Celle-ci se fera avec le maillot parisien sur les épaules, même si son nom a été associé à plusieurs clubs de Premier League ces dernières semaines.

Arsenal insiste pour Kvara

Tout fraichement élu meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions, Kvara est le joueur qui a fait changer de dimension le PSG avec son arrivée en provenance de Naples en janvier 2025. Arsenal, qui a subi à plusieurs reprises les coups de boutoir de l’ailier parisien, rêvait de le recruter pour oublier un Gabriel Martinelli trop neutre dans les gros matchs. Tout le contraire du Géorgien.
Mais selon les révélations de Sky Sports, Kvaratskhelia a pris sa décision pour cet été, et il ne quittera pas le PSG. De toute façon, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas l’intention de le laisser partir, et il faudrait que Kvara demande à quitter le club de la capitale pour que les choses avancent. Le média britannique assure que ce ne sera pas le cas tant il estime, probablement à juste titre, que le Paris SG est actuellement le meilleur club pour gagner des titres.
Titulaire, très bien payé et décisif, le Géorgien a pris sa décision à l’issue de la saison, et sauf coup de théâtre, il n’a aucune raison de changer d’avis. Arsenal continue de le courtiser, mais à distance désormais, en vue d’une nouvelle attaque dans les mois ou les années à venir. Mais, déjà très peu inquiet sur ce dossier, le PSG n’a désormais aucun doute sur l’avenir de l’ancien du Napoli, qui coche toutes les cases pour être tranquillement à la reprise avec Luis Enrique. Même s’il risque de se sentir un peu seul sans tous les Mondialistes.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366057_0258
OM

L'UEFA apporte une autre très mauvaise nouvelle à l'OM

ICONSPORT_365233_0059
OL

L'OL n'est pas respecté en Europe, la preuve tombe

ICONSPORT_367383_2316
TV

Samuel Umtiti sur M6, un réveil est exigé

ICONSPORT_366590_0375
OL

L’OL reçoit 29 ME, ce n’est pas pour Moreira

Fil Info

18 juin , 9:40
L'UEFA apporte une autre très mauvaise nouvelle à l'OM
18 juin , 9:20
L'OL n'est pas respecté en Europe, la preuve tombe
18 juin , 9:00
Samuel Umtiti sur M6, un réveil est exigé
18 juin , 8:20
L’OL reçoit 29 ME, ce n’est pas pour Moreira
18 juin , 8:00
OM : La DNCG va sévir, tout le monde est à vendre
18 juin , 7:30
Décès d’Eric Roy : Le témoignage poignant de Jérome Alonzo
18 juin , 6:38
CdM 2026 ; La Colombie victorieuse de l'Ouzbékistan
18 juin , 5:54
Mondial 2026 : Le Canada cherchera à imposer son rythme lors de son match contre le Qatar
18 juin , 4:39
Mondial 2026 : La Croatie n'a plus droit à l'erreur

Derniers commentaires

EdF : Olise pose un sérieux problème à Dembélé

dembouz c'st une aide defensive ds le match pour 3 recuperation de ballon et 2 recuperation de ballons pour mbappé le blabla c'est bien mais les chiffres ils mentent pas

L’OL reçoit 29 ME, ce n’est pas pour Moreira

C'est du conte croisé avec ekrem qui n'en savent rien

L’OL reçoit 29 ME, ce n’est pas pour Moreira

Himbert. C'est un 9 qui peut jouer ailier, en fait.

L'Emir du Qatar chambre Macron sur le PSG

Mais qui le supporte, ça on sait: personne.

L'Emir du Qatar chambre Macron sur le PSG

Mais quelle repartie! Bravo! mdr.^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading