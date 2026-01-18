ICONSPORT_262874_0052

Noah Nartey à l’OL, la très bonne nouvelle

OL18 janv. , 12:20
parGuillaume Conte
Le dernier suspense est quasiment levé sur l'arrivée de Noah Nartey à l'OL, puisque le club de Brondby a acté son départ et cherche déjà son remplaçant. Un nouveau milieu arrive à Lyon.
A l’heure où l’Olympique Lyonnais se prépare à recevoir Brest pour faire la fête sur les 10 ans d’existence du Groupama Stadium, et pourquoi pas viser le gain d’une place au classement en cas de succès, le club rhodanien continue de travaille en coulisses. L’arrivée de Noah Nartey s’approche de jour en jour et ce dimanche, son club de Brondby a validé le fait que le jeune milieu de terrain allait partir dans les prochains jours.

Brondby négocie les derniers détails

Le média sportif danois Campo s’est penché sur la situation de Brondby pendant ce mercato, et a mis la pression en soulignant qu’il fallait des recrues à deux semaines de la fin de la fenêtre des transferts. Le départ de Noah Nartey ne fait guère de place au suspense. « Il y a notamment un fort intérêt pour la vente de Noah Nartey, dont le départ laissera évidemment un vide dans l'équipe de Brøndby », assure Campo, pour qui la formation de Copenhague doit forcément capitaliser sur la future vente de son milieu de terrain.
L’OL est considéré comme le club le plus proche de la signature de l’international espoir danois, avec une dernière offre faisant étant de 11 millions d’euros bonus compris. Surtout que l’accord est déjà trouvé entre le club lyonnais et le joueur danois, qui s’engagerait jusqu’en 2030 avec la formation rhodanienne.
Quelques derniers détails sont encore à régler, mais du côté de Brondby, on semble déjà être passé à autre chose et chercher le remplaçant de son milieu de terrain, qui est attendu comme un joueur capable de faire le lien entre le milieu et l’attaque, et de soulager aussi un Corentin Tolisso très utilisé et parfois à bout de souffle en fin de rencontre.

