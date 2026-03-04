ICONSPORT_179003_0222
Randy Fondelot (à droite) et Habib Beye (au centre) sont de nouveau réunis

OM : Beye s'offre une recrue parisienne

OM04 mars , 17:20
Quentin Mallet
0
A quelques heures du coup d'envoi de la réception de Toulouse en Coupe de France, l'OM peut compter sur une nouvelle recrue venue tout droit de la région parisienne. On ne parle pas d'un joueur mais bien d'un nouvel adjoint pour Habib Beye.
Ce mardi, à la veille de la rencontre importante face à Toulouse dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France, l'Olympique de Marseille a permis aux médias d'observer une petite partie du dernier entraînement de Habib Beye et son staff avant le match. L'occasion de voir des jeux de conservation du ballon sur terrain réduit, des exercices d'échauffement et autres méthodes de progression pour les joueurs de l'OM. Et comme l'a indiqué La Provence, ce quart d'heure ouvert aux médias a aussi permis de mettre en évidence l'arrivée d'une nouvelle recrue. Pas un joueur, mais un adjoint, qui vient compléter le staff de l'entraîneur olympien.

Habib Beye retrouve un ancien adjoint

Une tête bien connue pour ceux qui ont suivi Habib Beye dans ses premiers pas au Red Star puisqu'il s'agit de Randy Fondelot, le préparateur physique avec qui il a collaboré au sein du club francilien entre 2021 et 2024. Les deux hommes se retrouvent donc près de deux ans après le départ du technicien franco-sénégalais. Entre temps, Fondelot avait lui aussi changé d'horizon en quittant le Red Star pour rejoindre le FC Versailles en qualité de Responsable du pôle performance.
Une position qu'il occupait depuis le mois de juin et dont le départ a été officialisé par le club des Yvelines hier mardi. Versailles a d'ailleurs tenu à souligner l'investissement de celui dont le professionnalisme a été salué, tout comme son « énergie communicative » qui ont rapidement marqué son passage. L'OM tient donc une recrue qui s'aligne directement aux ambitions de Habib Beye, lui qui veut instaurer un environnement sain et basé sur la bonne humeur générale des joueurs.

0
Derniers commentaires

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

En tout cas ce jour là il a ete au contact..un pacifiste par en courant face a une horde agressive..ou du moins il ne fait pas front jusqu'à en venir au contact... quentin ce jour là avec son groupe nest pas venu la fleur au fusil dans un but pacifiste et d'apaisement.. triste pour lui parceque je souhaite pas la mort a mon pire ennemie malgré ses opinions nauséabondes ( en meme temps jai pas d'ennemis ) Mais ce jour la il aurait du rester tranquille a la maison et ne pas aller perturber d'autre militant tout aussi violent que lui

Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

Si Barcola s'en va vraiment et suivant l'état de Dembélé va y avoir un gros trou déjà qu'on est léger en ce moment.

Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

25 piges les croisés...il en reviendra a /26 et le temps de retrouver un niveau potable quasi 27 . Cher pour un mec à qui il restera au mieux 2 ans à un top niveau. On a besoin d'un mec qui sera très bon de suite et pour plusieurs années.

McCourt sacrifie l’OM pour financer un énorme projet

Bon en tout cas il aura injecter beaucoup d’argent dans le club. Merci Mr MC Court. Maintenant je vous souhaite de vendre le club avec le meilleur bénéfice...

L'infirmerie se vide, excellente nouvelle au PSG

Après vous n'avez pas été epargné pr les blessures cette saison hein...Mais ce qui est bien c'est que l'infirmerie se vide au bon moment pour vous

