OM : Beye s'offre une recrue parisienne

A quelques heures du coup d'envoi de la réception de Toulouse en Coupe de France, l'OM peut compter sur une nouvelle recrue venue tout droit de la région parisienne. On ne parle pas d'un joueur mais bien d'un nouvel adjoint pour Habib Beye.

Ce mardi, à la veille de la rencontre importante face à Toulouse dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France, l'Olympique de Marseille a permis aux médias d'observer une petite partie du dernier entraînement de Habib Beye et son staff avant le match. L'occasion de voir des jeux de conservation du ballon sur terrain réduit, des exercices d'échauffement et autres méthodes de progression pour les joueurs de l' OM . Et comme l'a indiqué La Provence, ce quart d'heure ouvert aux médias a aussi permis de mettre en évidence l'arrivée d'une nouvelle recrue. Pas un joueur, mais un adjoint, qui vient compléter le staff de l'entraîneur olympien.

Habib Beye retrouve un ancien adjoint

Une tête bien connue pour ceux qui ont suivi Habib Beye dans ses premiers pas au Red Star puisqu'il s'agit de Randy Fondelot, le préparateur physique avec qui il a collaboré au sein du club francilien entre 2021 et 2024. Les deux hommes se retrouvent donc près de deux ans après le départ du technicien franco-sénégalais. Entre temps, Fondelot avait lui aussi changé d'horizon en quittant le Red Star pour rejoindre le FC Versailles en qualité de Responsable du pôle performance.

Une position qu'il occupait depuis le mois de juin et dont le départ a été officialisé par le club des Yvelines hier mardi. Versailles a d'ailleurs tenu à souligner l'investissement de celui dont le professionnalisme a été salué, tout comme son « énergie communicative » qui ont rapidement marqué son passage. L'OM tient donc une recrue qui s'aligne directement aux ambitions de Habib Beye, lui qui veut instaurer un environnement sain et basé sur la bonne humeur générale des joueurs.