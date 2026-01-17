OL : Ce Lyonnais l'avoue, Sadio Mané a changé sa carrière

Ce dimanche, le Maroc et le Sénégal s'affrontent en finale de la CAN 2025. Un Lyonnais pourrait soulever le trophée en la personne de Moussa Niakhaté. Un succès qu'il dédiera à Sadio Mané sans qui il ne serait pas sur le terrain de Rabat.

Si l' OL affronte Brest dimanche soir, les regards des supporters ne seront pas totalement braqués sur le Groupama Stadium. Certains d'entre eux auront un œil sur le Maroc où évoluera le roc défensif lyonnais Moussa Niakhaté. Taulier des Gones cette saison, le défenseur central sénégalais disputera la finale de la CAN contre l'hôte marocain au même moment. Les Lions de la Teranga visent un deuxième sacre continental après celui de 2021 au Cameroun. Ce serait par contre le premier titre pour Niakhaté, attendu dans le onze titulaire dimanche.

Niakhaté international grâce à Mané

En effet, le défenseur de Lyon n'était pas présent lors du premier titre du Sénégal. Ancien international espoirs pour la France, il a attendu septembre 2022 pour connaître sa première convocation en sélection sénégalaise. Niakhaté a longtemps hésité entre les deux pays. Un homme a fait la différence dans son choix final : Sadio Mané. L'ancien joueur de Liverpool est allé séduire le Lyonnais en personne pour qu'il rejoigne le Sénégal.

« Sadio Mané est un joueur exceptionnel. Il méritait d’avoir le Ballon d’Or dans sa carrière. Mais surtout, en tant qu’homme, il est formidable. Il est venu vers moi pour que je choisisse le Sénégal. Qu’un homme comme lui toque à ta porte, c’est juste incroyable », a lâché Niakhaté en conférence de presse avant la finale. Reconnaissant envers son leader technique, le défenseur central de l'OL se sublimera à coup sûr contre le Maroc dimanche. Soulever le trophée permettra d'offrir le meilleur hommage possible à Sadio Mané. Ce dernier jouera son dernier match dans une CAN à l'occasion de la finale.