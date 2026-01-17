OL : Ce Lyonnais l'avoue, Sadio Mané a changé sa carrière

Ce soir c étais du beau jeu
C'est pas un joueur qui change tout, des deux camps y avait des absences
On regarde le football pour du spectacle, sinon fait toi rembourser vue le prix qu on paye
Faire parti du jeu et faire partie du beau jeu c'est différent Même pas comprendre ça c'est incroyable
Ce soir y'a pas eu de penalty,
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
On est en Finale de cette CAN 2025, Al Hamdoulilah ! TOUS ENSEMBLE avec les valeurs que nous défendons depuis le début du tournoi, allons tout faire pour remporter ce match décisif ce dimanche face au Maroc 🫡 🇸🇳🦁🤲