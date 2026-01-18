ICONSPORT_265247_0106

L'OL sort sa dernière pépite, ça s'emballe

OL18 janv. , 9:30
parGuillaume Conte
Il y a du mouvement dans l'effectif lyonnais, et cela permet à un jeune espoir du club d'intégrer le groupe pro, à la grande joie des suiveurs de l'OL.
Martin Satriano parti à Getafe, Enzo Molebe sur le point de se faire prêter, l’attaquant supplémentaire pas encore recruté, Paulo Fonseca s’est trouvé un peu juste en attaque au moment de faire son groupe pour la rencontre face à Brest. Résultat, pour se donner du choix, l’entraineur portugais de l'OL a décidé de faire confiance au très jeune Rémi Himbert. L’attaquant né à Saint-Avold aura 18 ans le mois prochain, et représente un grand espoir à son poste au sein de la formation lyonnaise.

Première au plus haut niveau pour Himbert

International français dans les catégories de jeunes depuis les U16, il a souvent trouvé la faille lors de ses apparitions chez les Bleuets. Même quand il est sollicité en National 3, Himbert parvient à se distinguer avec deux buts inscrits huit apparitions. De quoi provoquer cet appel de Paulo Fonseca, et lui donner une belle exposition même si ses chances de débuter en Ligue 1 sont bien évidemment très minces.
Néanmoins, pour les supporters de l’OL qui apprécient de voir leur centre de formation être reconnu, c’est une belle occasion de prouver que le club rhodanien sait encore bien travailler. Surtout si la présence dans le groupe pro devenait une habitude pour le joueur recruté par Lyon en 2023. « Il ne jouera surement pas mais ça va lui donner envie pour la suite de la saison », « Un attaquant très prometteur, même s’il reste trop jeune pour la Ligue 1 », « La bonne surprise qu’il soit pris », « Première et certainement pas la dernière pour Himbert », ont assuré les fans de l’OL, persuadés que leur club a un bel avenir à ce poste avec un tel joueur.
Cela même si pour le moment, avec Endrick, Pavel Sulc et les joueurs offensifs encore à l’infirmerie, l’OL a encore du choix et de la qualité devant. Il n’est toutefois jamais trop tard pour préparer la suite. Surtout que, pendant la préparation, Himbert avait su montrer qu'il pouvait apporter à l'équipe lyonnaise avec ses qualités.
