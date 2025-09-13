ICONSPORT_268394_0194

MU promet une montagne d’or à l’OL à une condition

OL13 sept. , 12:00
parGuillaume Conte
L'OL a su conserver Malick Fofana cet été, mais un club peut attaquer vigoureusement cet hiver avec de gros moyens financiers. 
Club toujours aussi dépensier sur le marché des transferts, Manchester United a lâché plus de 250 millions d’euros cet été pour se renforcer. Et la pression est mise d’entrée de jeu sur les recrues pour avoir un impact sur le jeu et les résultats des Red Devils. Car les choses peuvent aller très vite dans un club qui dépense toujours autant, mais n’arrive même pas à se mêler à la lutte pour les places en Ligue des Champions ces derniers temps. Ruben Amorim est toujours sous pression, et l’entraineur portugais joue gros à chaque match. 
C’est aussi le cas d’une des recrues offensives de la formation d’Old Trafford : Matheus Cunha. L’attaquant de Wolverhampton est venu pour 75 millions d’euros, et sa blessure prématurée à la cuisse n’a pas aidé son intégration pour le moment décevante. Son avenir pourrait ainsi être remis en cause faute d’une amélioration rapide de son rendement, dévoile le média GiveMeSport. Si jamais MU n’était pas satisfait de ses performances, il se tournerait alors vers Malick Fofana, le joueur de l'Olympique Lyonnais
Manchester United a cherché à le faire venir cet été, notamment dans les derniers jours du marché des transferts, mais l’OL n’était pas spécialement vendeur, et le joueur s’était mis en tête de disputer la première partie de saison avec Lyon. Un nouvel assaut est donc possible en janvier, en fonction du niveau de performance de Cunha. Et si cela devait être le cas, nul doute que les dirigeants rhodaniens recevraient un montant suffisant pour étudier l’offre, sachant que MU suit le Belge depuis plusieurs mois désormais, et qu’un investissement de 40 millions d’euros n’est pas du genre à faire peur aux Red Devils. Sur les trois derniers été, le club anglais a dépensé une somme supérieure à 40 millions d’euros pour 10 joueurs différents (Onana, Mount, Hojlund, Zirkzee, de Ligt, Ugarte, Yoro, Cunha, Sesko et Mbeumo). 

