OL : La méchante sortie de De Bruyne sur Malick Fofana

Revenu en pleine forme de ses deux matchs avec l'équipe de Belgique, Malick Fofana a déjà repris le chemin de l'entraînement avec Lyon. Chez les Diables Rouges, le joueur de l'OL fait de plus en plus forte impression.

L'Olympique Lyonnais a fait un choix fort en conservant Malick Fofana, et en vendant Georges Mikautadze, en toute fin de mercato . Mais il est vrai que l'ailier international belge avait refusé la seule offre sérieuse arrivée sur le bureau de Michel Kang, en provenance d'Everton. Depuis le début de saison, Fofana est étincelant avec son club, et il est désormais très attendu par les supporters des Diables Rouges. Au sein de l'équipe de Belgique, personne ne doute du talent de l'attaquant de 20 ans, qui vient de jouer deux matchs qualificatifs pour le Mondial 2026 contre le Liechtenstein et le Kazakhstan. Interrogé par la presse belge sur Malick Fofana, Kevin De Bruyne avoue être épaté par le jeune joueur lyonnais. Cependant, la star du football belge a tout de même tenu à calmer le jeu, en s'en prenant indirectement à l'OL.

« Manchester City, qui, avec tout le respect que je lui dois, est un niveau supérieur à Lyon » - Kevin De Bruyne, international belge et joueur de Naples