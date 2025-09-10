OL : La méchante sortie de De Bruyne sur Malick Fofana

ICONSPORT_264758_0152
Revenu en pleine forme de ses deux matchs avec l'équipe de Belgique, Malick Fofana a déjà repris le chemin de l'entraînement avec Lyon. Chez les Diables Rouges, le joueur de l'OL fait de plus en plus forte impression.
L'Olympique Lyonnais a fait un choix fort en conservant Malick Fofana, et en vendant Georges Mikautadze, en toute fin de mercato. Mais il est vrai que l'ailier international belge avait refusé la seule offre sérieuse arrivée sur le bureau de Michel Kang, en provenance d'Everton. Depuis le début de saison, Fofana est étincelant avec son club, et il est désormais très attendu par les supporters des Diables Rouges. Au sein de l'équipe de Belgique, personne ne doute du talent de l'attaquant de 20 ans, qui vient de jouer deux matchs qualificatifs pour le Mondial 2026 contre le Liechtenstein et le Kazakhstan. Interrogé par la presse belge sur Malick Fofana, Kevin De Bruyne avoue être épaté par le jeune joueur lyonnais. Cependant, la star du football belge a tout de même tenu à calmer le jeu, en s'en prenant indirectement à l'OL.
« Manchester City, qui, avec tout le respect que je lui dois, est un niveau supérieur à Lyon »
- Kevin De Bruyne, international belge et joueur de Naples
Appelé à comparer Malick Fofana à Jérémy Doku, qui a trois ans de plus que son compatriote, le joueur transféré cet été à Naples, estime qu'il ne faut pas encore voir Fofana trop beau.  « Si Malick est du même style que Doku ? Oui, ce sont tous les deux des ailiers, plutôt petits, rapides… Bien sûr, Jeremy est avec nous depuis cinq ou six ans. Il joue aussi à Manchester City, qui, avec tout le respect que je lui dois, est un niveau supérieur à Lyon. Malick est plus jeune et en pleine progression », a confié Kevin De Bruyne, qui ne veut pas que l'on en fasse de trop sur un footballeur qui n'a que 20 ans et qui va devoir apprendre à vivre avec le poids du maillot de l'équipe de Belgique sur les épaules. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on pourra toujours rappeler à De Bruyne que la dernière fois que l'OL et Manchester City s'étaient croisés, cela ne s'était pas forcément bien fini pour les Cityzens. Lors du Final 8 de Ligue des champions, l'année du Covid, Lyon avait brutalement éliminé l'équipe de Pep Guardiola.
