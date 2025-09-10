OL : Fofana était chaud, Man United s’est fait ghoster

Longtemps annoncé sur le départ, Malick Fofana a finalement décidé de rester à l’Olympique Lyonnais cette saison. Plusieurs cadors ont pourtant tenté leur chance. En concurrence avec Chelsea et Liverpool, Manchester United pensait obtenir la signature de l’ailier. Mais le clan belge n’a plus donné de nouvelles.

Compte tenu du prestige de ses courtisans, il était difficile d’imaginer Malick Fofana sous le maillot de l’Olympique Lyonnais cette saison. Plusieurs cadors européens s’intéressaient au jeune ailier que le club rhodanien espérait vendre pour tenir ses engagements auprès de la DNCG. Finalement, c’est le transfert de Georges Mikautadze à Villarreal qui a sauvé les finances des Gones. Le Belge a quant à lui fermé la porte à un départ en fin de mercato, et ce malgré les approches de Chelsea et de Liverpool.

MU laissé sans nouvelles

« Il y a eu de l'intérêt de la part de ces deux clubs, mais finalement rien de concret, racontait le Lyonnais au quotidien belge Het Belang van Limburg la semaine dernière. J'ai envisagé un transfert, mais maintenant, je pense qu'il est plus important que je joue beaucoup, et cela doit se faire à Lyon. Parce que j'ai encore des progrès à faire. » Avec cette sortie médiatique, Manchester United est désormais fixé. Les Red Devils ont eux aussi tenté d’arracher la signature de Malick Fofana, révèlent nos confrères de Foot Mercato.

La formation mancunienne s’est lancée en fin de mercato après le départ d’Alejandro Garnacho à Chelsea et la blessure de Matheus Cunha. On apprend que le Diable Rouge était bien intéressé par la perspective d’évoluer à Old Trafford. Mais avant d'entamer les négociations avec l’Olympique Lyonnais, Manchester United, dans un premier temps passé par l’agent Jorge Mendes comme intermédiaire, attendait un signe du père de Malick Fofana. Ce geste n’est jamais venu et les Red Devils ont ainsi manqué un joli coup.