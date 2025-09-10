ol malick fofana refuse de quitter lyon iconsport 266826 0599 397861

OL : Fofana était chaud, Man United s’est fait ghoster

OL10 sept. , 22:00
parEric Bethsy
Longtemps annoncé sur le départ, Malick Fofana a finalement décidé de rester à l’Olympique Lyonnais cette saison. Plusieurs cadors ont pourtant tenté leur chance. En concurrence avec Chelsea et Liverpool, Manchester United pensait obtenir la signature de l’ailier. Mais le clan belge n’a plus donné de nouvelles.
Compte tenu du prestige de ses courtisans, il était difficile d’imaginer Malick Fofana sous le maillot de l’Olympique Lyonnais cette saison. Plusieurs cadors européens s’intéressaient au jeune ailier que le club rhodanien espérait vendre pour tenir ses engagements auprès de la DNCG. Finalement, c’est le transfert de Georges Mikautadze à Villarreal qui a sauvé les finances des Gones. Le Belge a quant à lui fermé la porte à un départ en fin de mercato, et ce malgré les approches de Chelsea et de Liverpool.

MU laissé sans nouvelles

« Il y a eu de l'intérêt de la part de ces deux clubs, mais finalement rien de concret, racontait le Lyonnais au quotidien belge Het Belang van Limburg la semaine dernière. J'ai envisagé un transfert, mais maintenant, je pense qu'il est plus important que je joue beaucoup, et cela doit se faire à Lyon. Parce que j'ai encore des progrès à faire. » Avec cette sortie médiatique, Manchester United est désormais fixé. Les Red Devils ont eux aussi tenté d’arracher la signature de Malick Fofana, révèlent nos confrères de Foot Mercato.
La formation mancunienne s’est lancée en fin de mercato après le départ d’Alejandro Garnacho à Chelsea et la blessure de Matheus Cunha. On apprend que le Diable Rouge était bien intéressé par la perspective d’évoluer à Old Trafford. Mais avant d'entamer les négociations avec l’Olympique Lyonnais, Manchester United, dans un premier temps passé par l’agent Jorge Mendes comme intermédiaire, attendait un signe du père de Malick Fofana. Ce geste n’est jamais venu et les Red Devils ont ainsi manqué un joli coup.
Derniers commentaires

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

La modération fait quoi 🤣

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

Ce qui esf bien avec ce nouveau forum eet que tu ne peux pas mettre en PV ma petite Kenny Du coup, on voit que tu vie sur les articles et que tu ne va jamais sue ceux de ton vieux club de banlieue

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Il faut te calmer. C'est toi qui embrouille, moi je dis seulement ce que j'ai à dire.

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Tu t embrouilles avec tes comptes fake 🤣

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Je me rappelle que cela faisait partie de tes délires parmi d'autre énormités que tu as pu écrire ici.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

