OL : Domenech dézingue un joueur de Lyon

Qui aime bien châtie bien et c'est encore le cas pour Raymond Domenech, lequel s'en est pris férocement à un joueur de l'OL, malgré la victoire lyonnaise contre Lorient.

Personne ne peut contester le fait que l'ancien sélectionneur national est un supporter de l'Olympique Lyonnais. Sauf que Raymond Domenech adore plus que tout mettre des tacles à ceux qui ne sont pas à son goût. Et du côté de l'OL, c'est le cas de Roman Yaremchuk, l'attaquant ukrainien prêté cette saison à Lyon par l'Olympiakos. Même si ce dernier a ouvert le score face aux Merlus, dimanche soir au Groupama Stadium, sur un service de toute beauté signé Endrick, l'ancien sélectionneur national des Bleus a dit tout le mal qu'il pensait de Yaremchuk sur le plateau de L'Equipe du Soir. Du Raymond Domenech dans le texte.

« Je vais faire une parenthèse sur Yaremchuk vite fait. Heureusement qu’il marque un but de la tête, mais quand on voit le reste, ce n’est pas possible. Il ne peut pas jouer à ce niveau-là, Lyon ne peut pas continuer comme cela. Si tu veux absolument faire jouer Yaremchuk, alors tu mets Endrick tout seul devant et tu le laisses courir dans tous les sens. Heureusement qu’ils ont un peu de maîtrise, sinon ça fait peur », a lancé Raymond Domenech, visiblement inquiet pour la suite et la fin de la saison de l'Olympique Lyonnais dans sa configuration actuelle.

Sur le plan des appréciations, l'attaquant ukrainien n'est pas si mal noté que cela puisque dans L'Equipe il obtient un 5, soit la moyenne, là où Maitland-Niles prend un terrible 3. Pour Le Progrès, Roman Yaremchuk mérite même mieux, puisque le joueur de l'Olympiakos obtient un bon 6 sur 10 contre 3 pour Rachid Ghezzal. Autrement dit, tout le monde ne partage pas l'opinion brutale de Raymond Domenech sur Yaremchuk.