Michel Kang, présidente de l'OL jusqu'en 2027
Michele Kang - Olympique Lyonnais

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

OL14 avr. , 10:50
parClaude Dautel
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Dans un communiqué que personne n'avait vu venir, Eagle football Group a annoncé mardi la signature d'un accord de confidentialité pour des négociations qui devraient aboutir à une vente de l'Olympique Lyonnais.
Les supporters de l'OL s'attendaient à une semaine relativement tranquille avant le match de dimanche prochain au Parc des Princes. Cependant, un communiqué d'Eagle Football Group a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le ciel lyonnais. En effet, le groupe qui possède l'Olympique Lyonnais annonce avoir signé des engagements de confidentialité dans le cadre d'une opération qui pourrait aboutir à la cession du club rhodanien. Si évidemment aucun nom n'est cité, il est évident que si cette communication a été faite, c'est que quelque chose se prépare du côté des actuels dirigeants de l'OL. Les noms d'Ares et de Michele Kang sont cités dans ce document officiel pour reprendre les actifs de Eagle Bidco. Pour préparer tout cela, un comité indépendant de trois personnes a été mis en place pour se pencher sur ce dossier.
La vente de l'OL est dans les tuyaux
Communiqué Eagle Football Groupe
Gilbert Saadé, Nathalie Dechy et Victoria Wescott sont chargés « de suivre le processus d’administration pour le compte de la Société et, le moment venu le cas échéant, de proposer au Conseil d'administration la désignation d'un expert indépendant, de suivre les travaux dudit expert et d’émettre une recommandation au Conseil d’administration sur l'intérêt d’une éventuelle offre publique pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. » Tout cela s'inscrit dans une situation rendue extrêmement complexe par les attaques incessantes de John Textor qui, à distance, réclame de l'argent à l'Olympique Lyonnais, et par la situation actuelle d'un club qui a présenté un bilan négatif de 200 millions d'euros.

L'OL veut sortir indemne de la crise

Selon différents spécialistes, cela annonce un très probable changement de propriétaire pour l'Olympique Lyonnais, trois ans seulement après le rachat du club de Jean-Michel Aulas par John Textor. Depuis, l'OL traverse des tempêtes, même si pour l'instant le secteur sportif tient relativement le choc. Mais la fin de cette instabilité sera forcément une bonne chose pour l'institution qu'est le club rhodanien. Reste à savoir qui sera l'heureux ou l'heureuse élu(e) pour reprendre l'Olympique Lyonnais, Michele Kang faisant déjà l'unanimité auprès des supporters.
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Derniers commentaires

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

Quand Textor a repris, t'as pas dit la meme chose mon grand??? Que c'etait de bon augure? Bein oui évidement!!

PL : Cherki trahi par un international français

Et de plus Dugary ne compare pas cherki a lui meme, il le compare a Olise , Doue etc.... Et là comment lui donner tord? en quoi Cherki est meilleur à l'instnt T que ces 2 là? Pourquoi meriterait t'il un traitement particulier par rapport a eux?

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Le plus grand 9 francais de toute l'histoire est pour moi Karim Benzema mon grand.... Ca te suffit pour fermer ta grande gueule???

OL : Un agent accusé de vouloir forcer la main de Lyon

Quel parcours au juste? Mon petit feu number13, à mon humble avis vous ne serez pas dans les 3 et la 4eme place serait un gros piege avec 2 tour prelimaire si je ne m'abuse...

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

quel fils de la plage ce Textor. et je me foutais des autres avec leur kachkar. Qu'on entende plus parler de cette raclure au plus vite. mais là on en prend pour 30 ans Michelle ...OL... these are words that go together well

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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