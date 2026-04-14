L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

Dans un communiqué que personne n'avait vu venir, Eagle football Group a annoncé mardi la signature d'un accord de confidentialité pour des négociations qui devraient aboutir à une vente de l'Olympique Lyonnais.

Les supporters de l'OL s'attendaient à une semaine relativement tranquille avant le match de dimanche prochain au Parc des Princes. Cependant, un communiqué d'Eagle Football Group a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le ciel lyonnais. En effet, le groupe qui possède l'Olympique Lyonnais annonce avoir signé des engagements de confidentialité dans le cadre d'une opération qui pourrait aboutir à la cession du club rhodanien. Si évidemment aucun nom n'est cité, il est évident que si cette communication a été faite, c'est que quelque chose se prépare du côté des actuels dirigeants de l'OL. Les noms d'Ares et de Michele Kang sont cités dans ce document officiel pour reprendre les actifs de Eagle Bidco. Pour préparer tout cela, un comité indépendant de trois personnes a été mis en place pour se pencher sur ce dossier.

Communiqué Eagle Football Groupe

Gilbert Saadé, Nathalie Dechy et Victoria Wescott sont chargés « de suivre le processus d’administration pour le compte de la Société et, le moment venu le cas échéant, de proposer au Conseil d'administration la désignation d'un expert indépendant, de suivre les travaux dudit expert et d’émettre une recommandation au Conseil d’administration sur l'intérêt d’une éventuelle offre publique pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. » Tout cela s'inscrit dans une situation rendue extrêmement complexe par les attaques incessantes de John Textor qui, à distance, réclame de l'argent à l'Olympique Lyonnais, et par la situation actuelle d'un club qui a présenté un bilan négatif de 200 millions d'euros.

L'OL veut sortir indemne de la crise

Selon différents spécialistes, cela annonce un très probable changement de propriétaire pour l'Olympique Lyonnais, trois ans seulement après le rachat du club de Jean-Michel Aulas par John Textor. Depuis, l'OL traverse des tempêtes, même si pour l'instant le secteur sportif tient relativement le choc. Mais la fin de cette instabilité sera forcément une bonne chose pour l'institution qu'est le club rhodanien. Reste à savoir qui sera l'heureux ou l'heureuse élu(e) pour reprendre l'Olympique Lyonnais, Michele Kang faisant déjà l'unanimité auprès des supporters.