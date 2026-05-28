Paris Sportifs : L’ASSE en L1, c’est 153 euros dans la poche

PSG : « Il fallait rester », Kimpembe atomise Kylian Mbappé

Je me fous de ce petit club qui a grandi avec l'argent du Qatar pour ensuite remporter des titres grâce encore à plus d'argent. Tu dis... comme les médias (mdr), que le PSG est bien mieux sans Kylian Mbappé... et pourtant... Nasser continue à le dénigrer partout ou il passe... comme dans les médias. Sans Kylian Mbappé, l'Equipe de France n'aurait jamais remporté La Coupe du Monde en 2018. Tu peux dire ce que tu veux ou même t'inventer des histoires... mais sans Kylian Mbappé, le PSG n'aurait pas été le même. Finalement... c'est une très bonne chose que Kylian Mbappé ne soit plus à Paris... même lorsque le PSG a obtenu une Champions League. Il n’aura pas à supporter la honte lorsque tout le monde découvrira toutes les magouilles qui ont permis à ce Club de remporter des matchs Européens jusqu’à soulever cette fameuse Champions League.