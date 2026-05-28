Paris Sportifs : L’ASSE en L1, c’est 153 euros dans la poche

L'ASSE joue sa dernière carte pour monter en Ligue 1 ce vendredi soir. Cela passe par une qualification contre Nice dans le match retour décisif.
Après le triste 0-0 du match aller, le seul côté positif du barrage entre Nice et Saint-Etienne reste le suspense qui est toujours total. Entre des Verts qui veulent monter en Ligue 1 après avoir du se contenter de la troisième place de Ligue 2
, et une équipe de Nice qui a besoin de sauver sa peau après une saison compliquée, il y aura forcément des larmes au bout de 90 ou 120 minutes. En effet, pour rappeler le point du règlement, c’est bien une prolongation au programme en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, puis une séance de tirs au but afin de départager les deux équipes. Un exercice où l'ASSE brille.
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Pour ce match retour, après le barrage aller qui a vu les deux équipes rester muettes, Foot01 vous conseille de parier chez Winamax
sur la simple qualification de l'ASSE. Cela vaut pour le temps réglementaire, la prolongation ou les tirs au but. La cote des Verts est de 2,55 et celle de Nice à 1,50. Avec le pari remboursé, autant miser sur Saint-Etienne et empocher ainsi 153 euros en cas de mise de 60 euros. Une mise importante certes, mais qui se retrouvera sur votre compte bancaire si ce premier pari n'est pas gagnant. Winamax
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