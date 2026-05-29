PSG-Arsenal : Havertz annonce la défaite de Paris

Le PSG affrontera Arsenal ce samedi pour la victoire finale en Ligue des Champions. Chez les Anglais, la confiance est au maximum après le titre remporté en Premier League.

La tension monte autour du match de samedi soir entre Arsenal et le PSG . Du côté des Gunners, on décide de miser sur une grosse confiance avant l’évènement. Mikel Arteta a fait grincer des dents en annonçant qu’il comptait bien faire la parade dans Londres avec deux trophées : la Premier League et la Ligue des Champions.

Au Paris SG, on se veut ambitieux, mais aussi modeste et mesuré avant cette finale. Pas de déclarations tapageuses pour rester concentré sur le match de samedi face à des Gunners qui ne sont pas favoris. Même s’ils viennent de gagner la Premier League, les Londoniens ne font pas rêver avec leur football cadenassé et leurs tactiques sur coups de pied arrêtés.

Havertz, le talisman d'Arsenal face au PSG

Mais à l’image de cette prise de parole de Kai Havertz relayée par Sky Sports, le respect pour le champion en titre de la Ligue des champions s’efface rapidement quand il est question de savoir qui va gagner le match de samedi. Aucun doute possible pour l’Allemand, qui avait marqué le but décisif de la victoire d’Arsenal contre le PSG en octobre 2024.

« Qui est favori ? Je ne pense pas à ça honnêtement. On sait juste que le PSG l’a gagné la saison dernière et donc pour être sincère, c’est probablement la meilleure équipe d’Europe de la saison dernière. Ils ont mérité leur titre. Mais cette année, on a une telle confiance en nous, on s’est battu au plus haut niveau donc je pense que c’est de toute façon, c’est sans importance d’être favori ou outsider. On a enfin gagné la Premier League donc cela nous donne un gros boost de confiance aussi. Et au final, on va aller sur le terrain et les battre », a fait savoir l’attaquant d’Arsenal, qui possède un pole de joker dans cette formation anglaise. Et aussi une expérience non négligeable puisque l’Allemand a déjà remporté la Ligue des Champions, c’était avec Chelsea en 2021.