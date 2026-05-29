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Finale PSG-Arsenal : Ces villes de France qui tremblent

PSG29 mai , 13:20
parGuillaume Conte
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Voir le PSG remporter la Ligue des Champions, c'est la grande crainte des autorités et des pouvoirs publics, qui ne veulent pas revoir les incidents de 2025. Dans toute la France.
Ce n’est pas une finale de Coupe du monde, mais le match de samedi soir entre le PSG et Arsenal provoque bien des inquiétudes au sein des pouvoirs publics. A Paris, la célébration éventuelle a été déplacée des Champs-Elysées au Champs de Mars pour mieux gérer l’afflux dans le quartier. Et dans les autres villes de France, on se méfie aussi des conséquences des débordements en cas de victoire du PSG.

Les incidents de 2025 en mémoire

C’est le cas à Nantes, où la victoire parisienne de mai dernier avait provoqué des incidents. La ville a pris une décision en amont. Peu importe le résultat de la finale de la Ligue des Champions, les transports en commun seront suspendus, notamment vers le centre ville. De 18h45 à 22h30, la ville de Loire-Atlantique mettra ses tramways à l’abri pendant la soirée, et ce sera pareil pour de nombreuses lignes de bus.
En 2025, dans la foulée du titre du PSG, la fête avait mal tourné dans le centre ville de Nantes, avec plusieurs magasins attaqués et une boutique de sport littéralement pillée. Des transports publics avaient aussi été pris pour cible et dégradés, ce qui inspire cette mesure de prudence de la part de la municipalité.
D’autres villes ont décidé d’anticiper de cette façon également. Orléans coupera aussi ses lignes de tramway. A Lille et Grenoble, la victoire du PSG en 2025 avait également provoqué des incidents, et les pouvoirs publics se réservent le droit de prendre des mesures pour sécuriser le centre ville en cas de débordements.
C’est bien évidemment à Paris que les mesures seront les plus fortes, avec des restrictions de circulation et des fermetures de métro, ainsi qu’une sécurité renforcée autour du Parc des Princes et des Champs-Elysées. 8000 policiers seront mobilisés dans la capitale, et 22.000 dans toute la France.
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Derniers commentaires

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Bein regarde ce qui tybalt, il est OK avec mon propos sur Tessman... Tu n'as pas la vérité absolu mon grand!!Il est evident que l'absence de coupe du monde pour lui va jouer dans le prix du transfert et tu le verras bien

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Ça sent le "copié-collé " d'un autre olympique ... à jamais les 1ers ? 😁

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puisqu’il possède un salaire à 3,6 millions d’euros par mois sans regarder qui a ecrit l'article tu sais que c'est conte ...

C'est acté, la DNCG va sanctionner l'OM

Lol, Mopi qui défendait Textor a tout va, par rapport a ses débuts prometteur à Botafogo et de leur LDC, mdr ... Mdr il y a un an pratiquement jour pour jour, je me rappele de notre prise de bec , apres la divulgation de la conf des présidents de clubs sur les droits tv et que Nasser avait traité Textor de cowboy, je me demande qui avait raison ?^^

C'est acté, la DNCG va sanctionner l'OM

Ben oui, justement. Ne fais pas semblant de ne pas avoir lu tout le mal qu'on a pu en dire ces deux dernières années, au sujet de notre dérive financière, des escroqueries de notre ancien président, de ses magouilles avec N. Forrest, de la dérive de notre centre de formation... C'est justement parce qu'on balaie devant notre porte qu'on peut se permettre de faire des remarques au sujet de ce qu'il se passe chez nos voisins.

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