Finale PSG-Arsenal : Ces villes de France qui tremblent

Bein regarde ce qui tybalt, il est OK avec mon propos sur Tessman... Tu n'as pas la vérité absolu mon grand!!Il est evident que l'absence de coupe du monde pour lui va jouer dans le prix du transfert et tu le verras bien
Ça sent le "copié-collé " d'un autre olympique ... à jamais les 1ers ? 😁
puisqu’il possède un salaire à 3,6 millions d’euros par mois sans regarder qui a ecrit l'article tu sais que c'est conte ...
Lol, Mopi qui défendait Textor a tout va, par rapport a ses débuts prometteur à Botafogo et de leur LDC, mdr ... Mdr il y a un an pratiquement jour pour jour, je me rappele de notre prise de bec , apres la divulgation de la conf des présidents de clubs sur les droits tv et que Nasser avait traité Textor de cowboy, je me demande qui avait raison ?^^
Ben oui, justement. Ne fais pas semblant de ne pas avoir lu tout le mal qu'on a pu en dire ces deux dernières années, au sujet de notre dérive financière, des escroqueries de notre ancien président, de ses magouilles avec N. Forrest, de la dérive de notre centre de formation... C'est justement parce qu'on balaie devant notre porte qu'on peut se permettre de faire des remarques au sujet de ce qu'il se passe chez nos voisins.
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