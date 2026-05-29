Finale PSG-Arsenal : Ces villes de France qui tremblent

Voir le PSG remporter la Ligue des Champions, c'est la grande crainte des autorités et des pouvoirs publics, qui ne veulent pas revoir les incidents de 2025. Dans toute la France.

Ce n’est pas une finale de Coupe du monde, mais le match de samedi soir entre le PSG et Arsenal provoque bien des inquiétudes au sein des pouvoirs publics. A Paris, la célébration éventuelle a été déplacée des Champs-Elysées au Champs de Mars pour mieux gérer l’afflux dans le quartier. Et dans les autres villes de France, on se méfie aussi des conséquences des débordements en cas de victoire du PSG.

Les incidents de 2025 en mémoire

C’est le cas à Nantes, où la victoire parisienne de mai dernier avait provoqué des incidents. La ville a pris une décision en amont. Peu importe le résultat de la finale de la Ligue des Champions, les transports en commun seront suspendus, notamment vers le centre ville. De 18h45 à 22h30, la ville de Loire-Atlantique mettra ses tramways à l’abri pendant la soirée, et ce sera pareil pour de nombreuses lignes de bus.

En 2025, dans la foulée du titre du PSG, la fête avait mal tourné dans le centre ville de Nantes, avec plusieurs magasins attaqués et une boutique de sport littéralement pillée. Des transports publics avaient aussi été pris pour cible et dégradés, ce qui inspire cette mesure de prudence de la part de la municipalité.

D’autres villes ont décidé d’anticiper de cette façon également. Orléans coupera aussi ses lignes de tramway. A Lille et Grenoble, la victoire du PSG en 2025 avait également provoqué des incidents, et les pouvoirs publics se réservent le droit de prendre des mesures pour sécuriser le centre ville en cas de débordements.

C’est bien évidemment à Paris que les mesures seront les plus fortes, avec des restrictions de circulation et des fermetures de métro, ainsi qu’une sécurité renforcée autour du Parc des Princes et des Champs-Elysées. 8000 policiers seront mobilisés dans la capitale, et 22.000 dans toute la France.