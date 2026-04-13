John Textor et Michele Kang - OL
olympique lyonnais - John Textor et Michele Kang

OL : Le terrible bilan fait par Vincent Duluc

OL13 avr. , 10:00
parClaude Dautel
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L'OL a retrouvé des couleurs après sa victoire contre Lorient, mais Vincent Duluc est bien conscient que Lyon va mal après le passage de John Textor.
Sportivement, les trois points pris par l'équipe de Paulo Fonseca face aux Merlus font le plus grand bien à l'Olympique Lyonnais, remonté à la cinquième place du classement de Ligue 1, à seulement une longueur de l'OM. Mais, dans les coulisses du club rhodanien, on sait que les choses seront difficiles lorsqu'il faudra se présenter devant la DNCG. On sait désormais que l'OL a un trou de 200 millions d'euros dans ses caisses, et que l'héritage de John Textor est terrible. Dans un édito paru ce lundi dans les colonnes de L'Equipe, Vincent Duluc, qui connaît bien l'Olympique Lyonnais et son histoire, l'homme d'affaires américain a porté un coup terrible au club rhodanien. Et même s'il vit désormais loin de la capitale des Gaules, Textor a mis au tapis un club historique qui aura bien du mal à s'en remettre.

Textor responsable et coupable

Pour Vincent Duluc, la situation est gravissime et John Textor est le principal coupable de ce qui est une incroyable catastrophe économique. « Aucun bilan ne peut rivaliser avec l'héritage de John Textor, qui n'a pas été le seul à creuser, mais qui restera le fossoyeur principal de la plus belle réussite entrepreneuriale du football français du XXIe siècle (...) En comparaison, avec ses 100 ME de déficit, l'ère Frank McCourt à Marseille semble presque un modèle de stabilité dans le chaos (...) En songeant aux comptes de l'OL qu'il faut constater et ceux qu'il faut craindre, il nous revient le mot d'un dirigeant de nos amis, nous expliquant, quelques mois après son arrivée dans un club, qu'il s'attendait à trouver des cadavres dans les placards, mais qu'il n'imaginait pas qu'il y aurait autant de placards. Aujourd'hui, à Lyon, celui qui a vendu l'OL est devenu spectateur, celui qui l'a acheté avec l'argent des autres a été obligé de partir, et ceux qui le possèdent, désormais, n'ont pas vocation à le gérer », écrit notre confrère.

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Une semaine avant de croiser la route du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, les joueurs lyonnais semblent ne pas encore penser à ce qu'il adviendra en fin de saison. Leur unique motivation est d'emmener l'Olympique Lyonnais le plus haut possible en fin de saison. Et il est désormais évident que si le club de Michele Kang obtient le billet en or pour la Ligue des champions, un rayon de soleil apparaîtra au-dessus du Groupama Stadium. Sinon, on préfère ne pas trop penser à ce qu'il se passera.
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On va qu'il arrive avoir droit a tous les manges pavés dès que l'OL va publier ses comptes ou passer devant la DNCG. On sait déjà le trou béant et on sait que c'est échelonné sur au moins 3ans (moins si LDC, plus si pas de coupe du tout). La direction en a déjà parlé. Si, sur les deux premières, on arrive à bien redresser la barre, on pourra espérer plus d'indulgence de la DNCG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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