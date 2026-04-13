OL : Le terrible bilan fait par Vincent Duluc

L'OL a retrouvé des couleurs après sa victoire contre Lorient, mais Vincent Duluc est bien conscient que Lyon va mal après le passage de John Textor.

L'Equipe, Vincent Duluc, qui connaît bien l'Olympique Lyonnais et son histoire, l'homme d'affaires américain a porté un coup terrible au club rhodanien. Et même s'il vit désormais loin de la capitale des Gaules, Textor a mis au tapis un club historique qui aura bien du mal à s'en remettre. Sportivement, les trois points pris par l'équipe de Paulo Fonseca face aux Merlus font le plus grand bien à l'Olympique Lyonnais, remonté à la cinquième place du classement de Ligue 1 , à seulement une longueur de l'OM. Mais, dans les coulisses du club rhodanien, on sait que les choses seront difficiles lorsqu'il faudra se présenter devant la DNCG. On sait désormais que l'OL a un trou de 200 millions d'euros dans ses caisses, et que l'héritage de John Textor est terrible. Dans un édito paru ce lundi dans les colonnes de, Vincent Duluc, qui connaît bien l'Olympique Lyonnais et son histoire, l'homme d'affaires américain a porté un coup terrible au club rhodanien. Et même s'il vit désormais loin de la capitale des Gaules, Textor a mis au tapis un club historique qui aura bien du mal à s'en remettre.

Textor responsable et coupable

Pour Vincent Duluc, la situation est gravissime et John Textor est le principal coupable de ce qui est une incroyable catastrophe économique. « Aucun bilan ne peut rivaliser avec l'héritage de John Textor, qui n'a pas été le seul à creuser, mais qui restera le fossoyeur principal de la plus belle réussite entrepreneuriale du football français du XXIe siècle (...) En comparaison, avec ses 100 ME de déficit, l'ère Frank McCourt à Marseille semble presque un modèle de stabilité dans le chaos (...) En songeant aux comptes de l'OL qu'il faut constater et ceux qu'il faut craindre, il nous revient le mot d'un dirigeant de nos amis, nous expliquant, quelques mois après son arrivée dans un club, qu'il s'attendait à trouver des cadavres dans les placards, mais qu'il n'imaginait pas qu'il y aurait autant de placards. Aujourd'hui, à Lyon, celui qui a vendu l'OL est devenu spectateur, celui qui l'a acheté avec l'argent des autres a été obligé de partir, et ceux qui le possèdent, désormais, n'ont pas vocation à le gérer », écrit notre confrère.

Une semaine avant de croiser la route du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, les joueurs lyonnais semblent ne pas encore penser à ce qu'il adviendra en fin de saison. Leur unique motivation est d'emmener l'Olympique Lyonnais le plus haut possible en fin de saison. Et il est désormais évident que si le club de Michele Kang obtient le billet en or pour la Ligue des champions, un rayon de soleil apparaîtra au-dessus du Groupama Stadium. Sinon, on préfère ne pas trop penser à ce qu'il se passera.