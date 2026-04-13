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L’OL privé de coupe d’Europe, il a « peur pour Lyon »

OL13 avr. , 14:30
parCorentin Facy
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Vainqueur de Lorient dimanche, l’OL n’est qu’à deux points de la 3e place à 5 journées de la fin du championnat. Mais avec un effectif fatigué et un calendrier très corsé, l’équipe de Paulo Fonseca ne fait pas office de favori.
L’Olympique Lyonnais a enfin retrouvé le chemin de la victoire dimanche soir au Groupama Stadium contre Lorient (2-0). Après une première mi-temps sans saveur, l’équipe de Paulo Fonseca a fait plier les Merlus grâce notamment aux entrées décisives d’Endrick et de Corentin Tolisso. L’OL fait la bonne opération au classement en doublant Monaco, sèchement battu par le Paris FC en ouverture de cette 29e journée. Les Gones sont 5es de Ligue 1 avec 1 point de retard sur l’OM et 2 points de retard sur Lille à cinq journées de la fin du championnat.
Mais pour Walid Acherchour, difficile d’envisager l’OL terminer la saison en boulet de canon, notamment en raison d’un calendrier ultra-corsé avec encore le PSG, Rennes et Lens au menu. Le consultant de RMC ne voit pas Lyon terminer dans le top 4 et peut-être même pas dans le top 6. Ce qui signifierait que les coéquipiers de Moussa Niakhaté ne disputeraient pas de coupe d’Europe la saison prochaine.
« Je pense que Lyon ne sera pas top 5. Je le pensais avant le match contre Lorient et je le pense toujours. Que ce soit sur le contenu, la fraicheur de certains joueurs et le calendrier… Je pense que la semaine prochaine contre le PSG, ça va être un match très compliqué. Marseille joue Lorient, Rennes va à Strasbourg, Monaco joue Auxerre, tu peux te retrouver dans le dernier virage en difficulté. Ensuite, tu reçois Rennes et Lens… J’ai quand même peur pour l’Olympique Lyonnais même s’ils ont montré contre Lorient qu’ils étaient toujours dans le coup et qu’il allait falloir compter sur eux jusqu’au bout » a lancé Walid Acherchour avant de conclure.

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« De toute façon, il va falloir sortir la calculette jusqu’à la fin du championnat. Quand je regarde la dynamique et que je vois Marseille, Lille, Monaco et Rennes, je me dis qu’au moins deux de ces équipes termineront devant Lyon » a analysé le consultant de l’After Foot, assez pessimiste pour l’OL en dépit de la victoire face à Lorient dimanche soir. Aux hommes de Paulo Fonseca de prouver qu’ils sont capables de terminer la saison en apothéose, malgré un effectif limité et un calendrier très difficile.
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Derniers commentaires

OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

Mon idée : Fonseca ne peux plus le piffrer depuis un moment, seulement son contrat imposait a Fonseca de le titulariser un certain nombre de matchs. Ce quota étant arrivé a terme, Fonseca ne lui fait plus aucun cadeau.

L’OL privé de coupe d’Europe, il a « peur pour Lyon »

Tu racontes vraiment n’importe dioi. Soigne ton délire et ta haine, tu te sentiras mieux

L’OL privé de coupe d’Europe, il a « peur pour Lyon »

Pour moi c'est cuit. Cette periode de 2 bon mois pourrit nous aura plombé la saison.

OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

Désolé j'avais pas vu que Dieng était en tong ... Bref, comme d'habitude, tu crashes ton fiel sans avoir regardé le match car sinon tu verrais que Lorient a drôlement tenté pour un adversaire "en tong" ...

OL : « Fonseca joue avec le feu » : Obraniak est consterné

Vla le rageux... Comme le dit Sergio, envoies donc ton CV, on verra si tu fera mieux que Fonseca. C'est beau de déverser sa haine devant son écran de PC.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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