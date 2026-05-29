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Real : Vinicius Jr ment, Josep Pedrerol dévoile la vérité

Liga29 mai , 13:00
parNathan Hanini
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Après une saison galère avec le Real Madrid, Vinicius est désormais à un tournant. En fin de contrat en juin 2027, le Brésilien devra faire son choix, partir ou prolonger.
Le Real Madrid sera l’un des clubs à suivre sur le marché estival. Tout d’abord, car les Merengue sortent d’une saison blanche et d’une deuxième année sans trophée majeur. Mais également car le changement d’entraineur va occasionner des bouleversements au sein de l’effectif. Des départs sont à prévoir après un exercice 2025-2026 raté. L’un des dossiers chauds depuis quelques mois se nomme Vinicius. Le cas du Brésilien cristallise les attentions au sein du club de la capitale espagnole. En fin de contrat en 2027, Vinicius aura un choix à faire cet été, accepter l’offre de prolongation sur la table ou s’en aller. Florentino Perez ne veut pas que l’ailier quitte le club libre l’été prochain, mais la situation s’enlise.
L'ancien de Flamengo jure depuis des mois qu'il a envie de rester et qu'il va prolonger, mais rien ne se passe concrètement. Et le voir aborder la dernière année de son contrat sans aucune garantie est impensable pour le président du Real, pour le moment occuper à gérer les élections qu'il a demandées.

Vinicius sur le départ ? 

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Sur le plateau d’El Chiringuito, le journaliste espagnol Josep Pedrerol affirme qu’un départ du Brésilien est largement possible cet été, et que son envie affichée de prolonger est fausse. « Ce qui se passe ici, c'est que le Real Madrid a fait une offre de prolongation à Vinicius, mais au fond, je pense qu'il n'a pas envie de prolonger. Il a refusé la première offre et gagne du temps. Au sein du club, certains ne voient pas ce renouvellement d’un si bon œil. Florentino est celui qui soutient le plus le renouvellement. C’est un fan de Vinicius et il veut renouveler son contrat. Mais parmi les supporters du Real, on ne comprendrait pas un renouvellement de six ans supplémentaires pour Vinicius en ce moment, ces derniers mois, il se fait siffler au Bernabéu et l’ambiance a changé, il y a un désengagement, » explique-t-il sur le plateau de l’émission hispanique. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé au sein de la Maison Blanche, les tensions se sont accentuées avec le Brésilien. L’entente n’est pas au beau fixe et l’été devrait être le moment de rebattre les cartes.
V. Júnior

V. Júnior

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

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Majin cage + 100000000000 totalement d'accord avec toi mais le type est amnésique , il nous taxait meme d'anti américain primaire quand a l'arrivée de Textor ON AVAIT EMIS DES GROS GROS DOUTES

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Bein regarde ce qui tybalt, il est OK avec mon propos sur Tessman... Tu n'as pas la vérité absolu mon grand!!Il est evident que l'absence de coupe du monde pour lui va jouer dans le prix du transfert et tu le verras bien

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Ça sent le "copié-collé " d'un autre olympique ... à jamais les 1ers ? 😁

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puisqu’il possède un salaire à 3,6 millions d’euros par mois sans regarder qui a ecrit l'article tu sais que c'est conte ...

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Lol, Mopi qui défendait Textor a tout va, par rapport a ses débuts prometteur à Botafogo et de leur LDC, mdr ... Mdr il y a un an pratiquement jour pour jour, je me rappele de notre prise de bec , apres la divulgation de la conf des présidents de clubs sur les droits tv et que Nasser avait traité Textor de cowboy, je me demande qui avait raison ?^^

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