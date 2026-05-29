Real : Vinicius Jr ment, Josep Pedrerol dévoile la vérité

Après une saison galère avec le Real Madrid, Vinicius est désormais à un tournant. En fin de contrat en juin 2027, le Brésilien devra faire son choix, partir ou prolonger.

Le Real Madrid sera l’un des clubs à suivre sur le marché estival. Tout d’abord, car les Merengue sortent d’une saison blanche et d’une deuxième année sans trophée majeur. Mais également car le changement d’entraineur va occasionner des bouleversements au sein de l’effectif. Des départs sont à prévoir après un exercice 2025-2026 raté. L’un des dossiers chauds depuis quelques mois se nomme Vinicius. Le cas du Brésilien cristallise les attentions au sein du club de la capitale espagnole. En fin de contrat en 2027, Vinicius aura un choix à faire cet été, accepter l’offre de prolongation sur la table ou s’en aller. Florentino Perez ne veut pas que l’ailier quitte le club libre l’été prochain, mais la situation s’enlise.

L'ancien de Flamengo jure depuis des mois qu'il a envie de rester et qu'il va prolonger, mais rien ne se passe concrètement. Et le voir aborder la dernière année de son contrat sans aucune garantie est impensable pour le président du Real, pour le moment occuper à gérer les élections qu'il a demandées.

Vinicius sur le départ ?

Sur le plateau d’El Chiringuito, le journaliste espagnol Josep Pedrerol affirme qu’un départ du Brésilien est largement possible cet été, et que son envie affichée de prolonger est fausse. « Ce qui se passe ici, c'est que le Real Madrid a fait une offre de prolongation à Vinicius, mais au fond, je pense qu'il n'a pas envie de prolonger. Il a refusé la première offre et gagne du temps. Au sein du club, certains ne voient pas ce renouvellement d’un si bon œil. Florentino est celui qui soutient le plus le renouvellement. C’est un fan de Vinicius et il veut renouveler son contrat. Mais parmi les supporters du Real, on ne comprendrait pas un renouvellement de six ans supplémentaires pour Vinicius en ce moment, ces derniers mois, il se fait siffler au Bernabéu et l’ambiance a changé, il y a un désengagement, » explique-t-il sur le plateau de l’émission hispanique. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé au sein de la Maison Blanche, les tensions se sont accentuées avec le Brésilien. L’entente n’est pas au beau fixe et l’été devrait être le moment de rebattre les cartes.