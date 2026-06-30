Mastantuono n'est pas Endrick, il refuse l'OL
Franco Mastantuono

Mastantuono n'est pas Endrick, il refuse l'OL

OL30 juin , 19:20
parQuentin Mallet
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Poussé vers la sortie pour aller progresser ailleurs, Franco Mastantuono devrait quitter le Real Madrid sous la forme d'un prêt cet été. L'OL a un temps été cité parmi les clubs intéressés, mais la concurrence étrangère a pris les devants.
Arrivé au Real Madrid il y a tout juste un an en tant que nouveau Messi, Franco Mastantuono a vécu une saison particulièrement longue. Lancé rapidement dans le grand bain par Xabi Alonso, le gaucher argentin de 18 ans n'a pas progressé suffisamment rapidement pour conserver une place de choix dans l'effectif madrilène.
Si l'arrivée d'Alvaro Arbeloa sur le banc n'a rien arrangé, José Mourinho va, quant à lui, l'observer à la reprise des entrainements dans quelques jours avant de prendre une décision définitive. Malgré tout, la tendance est clairement à un départ en prêt pendant l'intersaison. L'Olympique Lyonnais a un temps espéré réaliser un coup à la Endrick, mais les Gones se sont fait distancer.

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L'OL manque Franco Mastantuono

Début juin, la presse espagnole citait l'OL parmi les clubs intéressés par le recrutement en prêt de Franco Mastantuono. Les Gones voulaient profiter de leur connexion historique avec le Real Madrid pour réaliser un nouveau joli coup. Mais jouer en Ligue 1 n'était manifestement pas une perspective très alléchante pour lui. A en croire les informations de Fichajes, le club rhodanien ne fait plus partie des prétendants pour l'ancien de River Plate. Le site espagnol affirme que son club formateur, mais aussi la Real Sociedad et Villarreal en Espagne, sont des pistes plus crédibles qui ont même déjà commencé à travailler sur son recrutement en prêt.
Dans les faits, le challenge le plus intéressant pour lui serait de s'engager à Villarreal s'il a une garantie sur son temps de jeu. Le Sous-marin jaune disputera la prochaine Ligue des champions, contrairement au club basque, et il n'y a pas meilleure vitrine pour se faire un avis sur un joueur. Pour l'OL, en tout cas, c'est une piste qui s'éloigne inexorablement.
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Derniers commentaires

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Très étonnant comme information, car on a déjà deux attaquants côté droit avec le jeune Niçois et le retour de Nuhama, on aurait donc aimé empiler les attaquants droits ?

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Qu'est ce que 10 millions d'euros pour le PSG??? 1/85ème de son budget annuel.

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Normal. Le mec avait des objectifs facilement réalisable, et il a échoué. S'il aurait un minimum de respect pour "son club de coeur" il partirait sans rien réclamer, comme Dezerbi, et Tudor. Mais non aucune class pour sa nullité de coach. Bref il ce saborde tout seul.

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5
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