Mastantuono n'est pas Endrick, il refuse l'OL

Très étonnant comme information, car on a déjà deux attaquants côté droit avec le jeune Niçois et le retour de Nuhama, on aurait donc aimé empiler les attaquants droits ?
Qu'est ce que 10 millions d'euros pour le PSG??? 1/85ème de son budget annuel.
Normal. Le mec avait des objectifs facilement réalisable, et il a échoué. S'il aurait un minimum de respect pour "son club de coeur" il partirait sans rien réclamer, comme Dezerbi, et Tudor. Mais non aucune class pour sa nullité de coach. Bref il ce saborde tout seul.
Bon soldat en supersup il en faut mais bien trop limité quand il doit devenir titulaire. Très belle vente en tout cas !
Pas pire que les argentins et ça nous préparera pour les espagnols
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