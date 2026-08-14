OM : Genesio s'en prend à McCourt et au Vélodrome

Après le match amical face à l’Atlético Madrid (1-2) ce vendredi, Bruno Genesio a adopté un discours franc. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a défendu Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg, sanctionné par la direction.

Bruno Genesio n’a pas aimé les sifflets contre Leonardo Balerdi. Lors du match de préparation contre l’Atlético Madrid ce vendredi, le défenseur central de l’Olympique de Marseille , fautif sur les deux buts encaissés, a été sifflé par le Vélodrome. Le traitement infligé a forcément affecté l’Argentin, d’où le mécontentement de l’entraîneur marseillais qui a recadré les supporters après la rencontre.

« C'est difficile, lorsque vous êtes joueur dans un club, de subir autant de sifflets à chaque fois que vous touchez le ballon, a regretté le technicien. C'est une situation difficile pour moi aussi parce que je côtoie mes joueurs tous les jours. Je peux vous dire qu'ils sont irréprochables depuis les six semaines où nous avons repris l'entraînement, et Léo fait partie de ces joueurs irréprochables dans l'engagement et l'investissement lors des entraînements. »

« L'erreur fait partie du jeu et c'est toujours regrettable pour moi d'entendre un de mes joueurs être jeté un peu en pâture comme c'est le cas. Je comprends qu'on puisse être déçu de tout ce qui s'est passé, mais je trouve que ce n'est peut-être pas la meilleure des réponses pour l'équipe, ni pour lui, a estimé l’ancien coach du LOSC. Ce n'est pas le mettre dans les meilleures conditions possibles. Je comprends que cela puisse arriver, mais je serai toujours derrière mes joueurs et je serai toujours derrière lui. »

Prêt à défendre ses hommes, Bruno Genesio a aussi soutenu Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain a été privé de son brassard de capitaine ce vendredi. « C'est une décision qui m'a été dictée par la direction du club, a expliqué le natif de Lyon. Si je veux être complètement franc, et je vais l'être, ce n'est pas une décision que je partage. Mais je suis salarié et je dois me soumettre à certaines obligations. Voilà, donc on l'a fait. » Preuve que le propriétaire Frank McCourt n’a vraiment pas apprécié le transfert avorté de l’international danois à Newcastle. Opération qui aurait pu rapporter 15 millions d’euros.