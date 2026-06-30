OL : Le Maire de Lyon demande une statue pour Michele Kang

OL : Le Maire de Lyon demande une statue pour Michele Kang

OL30 juin , 15:30
parQuentin Mallet
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Le 23 juin dernier, Michele Kang rachetait la dette de l'OL auprès d'Arès et devenait seule propriétaire du club rhodanien. Pour Grégory Doucet, le maire de Lyon, les nouvelles ne pouvaient pas être meilleures.
L'OL voit peut-être enfin le bout du tunnel. Surendetté à cause des magouilles de John Textor, le club rhodanien a retrouvé un peu de lumière en fin de saison dernière après avoir échappé de justesse à une rétrogradation administrative en Ligue 2. Depuis, sous la présidence de Michele Kang, Lyon s'est sportivement relevé, jusqu'à arriver au 23 juin dernier.
Dans un communiqué, l'OL annonçait alors que la milliardaire américaine reprenait seule les commandes du club après avoir trouvé un accord avec Ares pour racheter la dette du club et reprendre le contrôle de 87,8 % du capital d'Eagle Football Group. Pour la mairie de Lyon, c'est une « magnifique nouvelle ».

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« Elle vient de faire la démonstration de son engagement et de sa fiabilité. C'est quelqu'un qui sait prendre des risques et qui assume ses positions. Je lui suis extrêmement reconnaissant : elle est venue à Lyon avec un projet magnifique pour le football féminin et elle relève un défi qui n'était pas celui qu'elle pensait relever initialement, avec beaucoup de courage. Et je sais, parce qu'on se parle régulièrement, que Michele n'a pas du tout oublié son projet initial. Le fait qu'elle ait maintenant la main sur les deux équipes est aussi une formidable nouvelle, car on va pouvoir parler d'égalité. On va pouvoir faire avancer les deux formations au même niveau », a déclaré Grégory Doucet, le maire de Lyon, dans les colonnes de L'Equipe.
Pour rappel, la DNCG ayant validé le maintien administratif de l'OL en Ligue 1, l'OL a définitivement quitté les griffes d'Eagle Football Group et peut enfin entrer dans une nouvelle ère, loin du lourd tribut laissé par John Textor.
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Derniers commentaires

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Donc la DNCG juge que la dette est remboursable dans le temps... cette blague.. comme tu dis ca leurs donne de lair .. beaucoup dair... peut être que bordeaux ou sochaux aurait aimé avoir le meme air ..bordeaux pour 9M aurait pue se réendetter encore et les apporter..sauf que la DNCG a dit stop lopez plus capable on stope le massacre ... et pour lyon ca doit frôler le milliard avec les intérêts a X pour cent que ares a prêté a textor.. et on me dit que kang va rembourser cela ou du moins qu'elle en a les épaules... lol

Habib Beye réclame 3 millions d’euros pour quitter l’OM

Ça c’est dans plus belle la vie que tu peux le faire mais pas dans la vraie vie, tu penses bien que sont contrat stipule d’être entraineur de l’équipe première ! Si dans ta boite t’es technicien sav ont va pas te rétrogradé ailleurs

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Ils les écrivent combien de temps en avance leurs articles pour parler de l'Allemagne en 8eme ?

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C’est comme si je mettais toute les femmes marseillaises de cagolle! Du coup ta mère et ta sœur en font parties ? Des abrutis il y en as partout et je peux te garantir que chez vous il y en a en masse aussi alors soit mesuré dans tes propos sous peine de te prendre quelques rafale, c’est comme la France entière qui vous prend pour des branleurs tellement il y a des fénéant à chaque coin de rue ça veut pas dire forcément que c’est 100% mais une majorité 🤫

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Surprenant.

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