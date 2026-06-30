OL : Le Maire de Lyon demande une statue pour Michele Kang

Le 23 juin dernier, Michele Kang rachetait la dette de l'OL auprès d'Arès et devenait seule propriétaire du club rhodanien. Pour Grégory Doucet, le maire de Lyon, les nouvelles ne pouvaient pas être meilleures.

L'OL voit peut-être enfin le bout du tunnel. Surendetté à cause des magouilles de John Textor, le club rhodanien a retrouvé un peu de lumière en fin de saison dernière après avoir échappé de justesse à une rétrogradation administrative en Ligue 2. Depuis, sous la présidence de Michele Kang, Lyon s'est sportivement relevé, jusqu'à arriver au 23 juin dernier.

magnifique nouvelle ». Dans un communiqué, l' OL annonçait alors que la milliardaire américaine reprenait seule les commandes du club après avoir trouvé un accord avec Ares pour racheter la dette du club et reprendre le contrôle de 87,8 % du capital d'Eagle Football Group. Pour la mairie de Lyon, c'est une «».

Michele Kang patronne de l'OL, la mairie valide

« Elle vient de faire la démonstration de son engagement et de sa fiabilité. C'est quelqu'un qui sait prendre des risques et qui assume ses positions. Je lui suis extrêmement reconnaissant : elle est venue à Lyon avec un projet magnifique pour le football féminin et elle relève un défi qui n'était pas celui qu'elle pensait relever initialement, avec beaucoup de courage. Et je sais, parce qu'on se parle régulièrement, que Michele n'a pas du tout oublié son projet initial. Le fait qu'elle ait maintenant la main sur les deux équipes est aussi une formidable nouvelle, car on va pouvoir parler d'égalité. On va pouvoir faire avancer les deux formations au même niveau », a déclaré Grégory Doucet, le maire de Lyon, dans les colonnes de L'Equipe.