Romelu Lukaku arrive à Fenerbahçe et menace l'OL

Après une Coupe du monde disputée en sortie de banc, Romelu Lukaku a signé à Fenerbahçe et se dit prêt physiquement pour affronter l'Olympique Lyonnais lors de la double confrontation décisive pour la qualification en Ligue des champions.

Le message est passé. En se défaisant facilement du Sparta Prague grâce à un match retour maîtrisé (1-2, 3-0), l' Olympique Lyonnais a obtenu son billet pour le barrage d'accession à la prochaine édition de la Ligue des champions. Après voir terminé 4e lors de la dernière saison de Ligue 1, les Gones ne sont donc plus qu'à deux rencontres de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Si une qualification ferait un bien fou financièrement, il faudra avant tout se défaire d'une prestigieuse équipe de Fenerbahçe, laquelle compte dans ses rangs l'international belge Romelu Lukaku depuis quelques jours. L'attaquant de 33 ans se dit en tout cas en pleine forme et prêt à affronter l'OL.

Lukaku est prêt à en découdre

« Je suis prêt, je suis au top. Je me suis déjà entraîné avec le groupe hier. J’ai un programme pour les cinq prochains jours mais mon ambition est clairement de jouer dès la semaine prochaine. Évidemment je suis conscient que je dois gagner ma place et faire mes preuves à l’entraînement », a déclaré Romelu Lukaku dans des propos rapportés par le quotidien belge La Dernière Heure. S'il ne devrait pas figurer dans le groupe du Fener pour le premier match de championnat de la saison et un déplacement à Genclerbirligi, le transfuge de Naples pourrait bel et bien être dans le groupe pour affronter l'Olympique Lyonnais mardi 18 août prochain. Il s'en sent en tout cas capable, malgré sa forme physique toujours questionnable.

Pour rappel, Romelu Lukaku sort d'une Mondial qu'il a joué en sortie de banc. Malgré tout, il a inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive. Un bilan qui le caractérise, lui qui est toujours en capacité de faire parler son sens du but, quel que soit le contexte.