Coup de théâtre au Paris FC, Immobile jette l’éponge

Alors qu’il pensait entamer la saison avec le Paris FC, Ciro Immobile va finalement quitter le club francilien et le monde du football. L’attaquant italien a décidé de prendre sa retraite.

Ciro Immobile s’arrête là. Ce vendredi, l’attaquant du Paris FC a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. L’Italien âgé de 36 ans avait pourtant prévu d’entamer la saison avec le club francilien. Arrivé l’hiver dernier, et sous contrat jusqu’à l’été prochain, l’ancien joueur de la Lazio avait publiquement confié son intention de rester. Mais ses limites physiques et son besoin de passer du temps avec ses proches l’ont finalement incité à s’éloigner des terrains.

« C'est un moment difficile pour moi parce que c'est la fin d'un des plus grands moments de ma vie, a déclaré Ciro Immobile dans un discours prononcé devant ses coéquipiers. J'ai aimé ce travail de tout mon coeur mais je veux être honnête avec moi-même sur la situation actuelle. Ce n'est pas une décision facile parce que vous êtes des gars incroyables, une grande famille. Je suis heureux de vous connaître, d'être dans ce club, avec vous, avec le nouveau coach et son staff, avec tout le monde. »

Les explications d'Immobile

« Mais pour moi c'est le moment de rester et de passer du temps avec ma famille. Ils m'ont suivi partout. J'ai eu besoin d'eux pendant 17 ans et maintenant ils ont besoin de moi. Si je ne peux plus continuer à pousser lorsque j'ai mal, lorsque je m'entraîne, que je ne peux pas donner le meilleur de moi-même, c'est difficile. J'ai donc décidé de mettre un terme à ma carrière. (…) Ne soyez pas tristes pour moi car je serai très heureux auprès de ma famille. C'est le début d'une nouvelle aventure et plein de nouveaux projets », a conclu l’ex-international italien, dont la carrière a notamment été marquée par l’Euro remporté en 2021 et par ses quatre titres de meilleurs buteurs de Serie A.