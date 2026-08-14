Immobile

Coup de théâtre au Paris FC, Immobile jette l’éponge

Paris FC14 août , 20:32
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Alors qu’il pensait entamer la saison avec le Paris FC, Ciro Immobile va finalement quitter le club francilien et le monde du football. L’attaquant italien a décidé de prendre sa retraite.
Ciro Immobile s’arrête là. Ce vendredi, l’attaquant du Paris FC a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. L’Italien âgé de 36 ans avait pourtant prévu d’entamer la saison avec le club francilien. Arrivé l’hiver dernier, et sous contrat jusqu’à l’été prochain, l’ancien joueur de la Lazio avait publiquement confié son intention de rester. Mais ses limites physiques et son besoin de passer du temps avec ses proches l’ont finalement incité à s’éloigner des terrains.
« C'est un moment difficile pour moi parce que c'est la fin d'un des plus grands moments de ma vie, a déclaré Ciro Immobile dans un discours prononcé devant ses coéquipiers. J'ai aimé ce travail de tout mon coeur mais je veux être honnête avec moi-même sur la situation actuelle. Ce n'est pas une décision facile parce que vous êtes des gars incroyables, une grande famille. Je suis heureux de vous connaître, d'être dans ce club, avec vous, avec le nouveau coach et son staff, avec tout le monde. »

Les explications d'Immobile

« Mais pour moi c'est le moment de rester et de passer du temps avec ma famille. Ils m'ont suivi partout. J'ai eu besoin d'eux pendant 17 ans et maintenant ils ont besoin de moi. Si je ne peux plus continuer à pousser lorsque j'ai mal, lorsque je m'entraîne, que je ne peux pas donner le meilleur de moi-même, c'est difficile. J'ai donc décidé de mettre un terme à ma carrière. (…) Ne soyez pas tristes pour moi car je serai très heureux auprès de ma famille. C'est le début d'une nouvelle aventure et plein de nouveaux projets », a conclu l’ex-international italien, dont la carrière a notamment été marquée par l’Euro remporté en 2021 et par ses quatre titres de meilleurs buteurs de Serie A.
Articles Recommandés
yamal et le barca titres c est le cauchemar de la fifa infantino 9 392313
OL

Infantino insulté, l’UEFA applaudit l’OL

ICONSPORT_371808_0001
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 2e journée

El Chiringuito expulse Mbappé de Madrid
Kylian Mbappé

Mbappé en a marre de son équipe de losers

ICONSPORT_369321_0023 David
Paris FC

Le PSG, l’OL et l’OM ont essayé, le Paris FC vise du lourd

Fil Info

14 août , 23:00
Infantino insulté, l’UEFA applaudit l’OL
14 août , 22:49
L2 : Programme TV et résultats de la 2e journée
14 août , 22:30
Mbappé en a marre de son équipe de losers
14 août , 22:00
Le PSG, l’OL et l’OM ont essayé, le Paris FC vise du lourd
14 août , 21:38
Décision confirmée, c’est la fin pour Bordeaux
14 août , 21:30
OM : Genesio s'en prend à McCourt et au Vélodrome
14 août , 21:08
Ligue 3 : Programme TV et résultats de la 3e journée
14 août , 21:00
Romelu Lukaku arrive à Fenerbahçe et menace l'OL
14 août , 20:30
OM : Paixao a un nouveau prix, c'est 80 ME

Derniers commentaires

Décision confirmée, c’est la fin pour Bordeaux

cela va être dur

OM : Paixao a un nouveau prix, c'est 80 ME

tg

OM : Paixao a un nouveau prix, c'est 80 ME

oui donc Fofana blessé depuis 1 an, n a aucune stats ok lui vaudrait pour l OL 50M. mais Paixao qui marque et qui fait marqué et qui est en excellente forme ca devrait etre 30M. lol. comique

OM : Paixao a un nouveau prix, c'est 80 ME

t es une sacrée merde toi qd meme.

OM : Paixao a un nouveau prix, c'est 80 ME

Tout va s'accélérer dans les derniers jours du mercato. aussi bien au niveau des départs que des arrivées.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading