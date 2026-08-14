L’Atlético bat l’OM, Balerdi a vécu un enfer





Pour le dernier match de préparation de cette pré-saison, l’OM affrontait l’Atlético de Madrid dans une vraie affiche de gala. Comme face à Bilbao, les Marseillais ont livré un match plein avec de nombreuses situations dangereuses et un jeu collectif qui se met en place. Si Igor Paixao avait ouvert le score sur un but tout en finesse, l’Atlético a ensuite marqué deux buts pour s’imposer 2-1, grâce à Mendoza (39e) et Martin (78e). Leonardo Balerdi, coupable sur le premier but et dépassé sur le second, a été sifflé pendant toute la rencontre avant de sortir sous les huées à 10 minutes de la fin.