L’Atlético bat l’OM, Balerdi a vécu un enfer

L’Atlético bat l’OM, Balerdi a vécu un enfer

OM14 août , 19:31
parGuillaume Conte
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Pour le dernier match de préparation de cette pré-saison, l’OM affrontait l’Atlético de Madrid dans une vraie affiche de gala. Comme face à Bilbao, les Marseillais ont livré un match plein avec de nombreuses situations dangereuses et un jeu collectif qui se met en place. Si Igor Paixao avait ouvert le score sur un but tout en finesse, l’Atlético a ensuite marqué deux buts pour s’imposer 2-1, grâce à Mendoza (39e) et Martin (78e). Leonardo Balerdi, coupable sur le premier but et dépassé sur le second, a été sifflé pendant toute la rencontre avant de sortir sous les huées à 10 minutes de la fin.
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BeinSport a fait un effort et c'est tant mieux pour les abonnés.

OM-Atletico : Walid Acherchour a adoré ces deux Marseillais

Si Paixao et Gouiri partent et surtout le premier, l'OM jouera la deuxième partie du tableau et rien d'autre.

L’Atlético bat l’OM, Balerdi a vécu un enfer

Bizarre aucune troll... Bien joué l'OM La saison est lancé place au championnat 👊⚽

Officiel : Athekame prêté à l’OL par le Milan AC

Le meilleur reste à venir !... ^^

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

C'est à dire qu'on en sait rien .. ni toi, ni moi ni l'autre desurcon ... Ca peut être 20, 25 comme 10 ou 15 ... ou 17 avec bonus etc.

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