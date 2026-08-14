Le PSG, l’OL et l’OM ont essayé, le Paris FC vise du lourd

Confronté au départ à la retraite de Ciro Immobile, le Paris FC va tenter de recruter un nouvel attaquant. Les Parisiens ont un œil sur la situation de Jonathan David, un dossier déjà étudié par d’autres équipes de Ligue 1, sans succès.

La nouvelle a surpris tout le monde. Ce vendredi, le Paris FC a communiqué le départ de Ciro Immobile. L’attaquant de 36 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière juste avant le début de la saison. Ce n’est pas forcément le timing idéal pour le club de la capitale, contraint de recruter un nouveau buteur dans les dernières semaines du mercato . L’heureux élu sera probablement un joueur détenteur d’un bon de sortie. Ce que confirme la piste menant à Jonathan David (26 ans).

Selon les informations de Tuttosport, l’attaquant de la Juventus Turin plaît au Paris FC. Les Parisiens voient sûrement l’opportunité de relancer un buteur en difficulté sans payer le prix fort. L’ancien joueur du LOSC a effectivement raté sa première saison en Italie. Après son arrivée libre, l’international canadien ne s’est jamais adapté à sa nouvelle équipe, ni au football transalpin. La Juventus Turin assume son erreur de casting et tente de s’en débarrasser. Sauf que Jonathan David reste persuadé de pouvoir inverser la tendance cette saison.

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Le Bianconero refuse de partir malgré l’insistance de ses dirigeants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle tous ses prétendants se heurtent à un mur, y compris Lyon et Marseille, sachant que le Paris Saint-Germain est également cité. Pas sûr que le Paris FC réussisse là où les deux Olympiques ont échoué, d’autant que l’obstacle financier n’est pas non plus négligeable. Si la Juventus Turin semble accepter l’idée d’un prêt avec option d’achat, reste la question de son salaire annuel à 6 millions d’euros. Son arrivée nécessiterait un gros effort de la part du club de la famille Arnault.