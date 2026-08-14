OM : Paixao a un nouveau prix, c'est 80 ME

La crainte des supporters de l'OM est désormais de voir Igor Paixao, déchainé cet été, quitter le club en toute fin de mercato.

L’Olympique de Marseille a encore au moins deux grosses ventes à finaliser, et la crainte des supporters est désormais de voir partir des joueurs qui sont essentiels au système de Bruno Genesio. C’est clairement le cas d’Igor Paixao qui est sur un petit nuage depuis le début de la préparation et empile les buts. Le Brésilien est présenté comme le leader offensif de l’OM pour cette saison, et son envie tout comme sa précision devant le but permettent de comprendre pourquoi.

Alors, chaque rumeur mercato risque de faire trembler à Marseille, où on ne veut pas voir l’ailier brésilien s’en aller au dernier moment. L’idée des suiveurs de l’OM est de mettre un prix prohibitif pour éviter d’avoir à vendre Igor Paixao. « Là l’OM, faut pas le lâcher, il est en feu, demandez 80 ou 90 millions d’euros pour le vendre sinon on n’aura plus personne », « bon c’est le moment d’être fort et de garder Paixao, on a besoin de lui cette saison », « franchement, si on le vend alors que Aguerd et Hojbjerg vont rester, on se tire une balle », « c’est le seul joueur que je n’ai pas envie de voir partir » ont souligné les supporters de l’OM, qui estiment que Paixao peut porter l’attaque du club provençal cette saison.

Pour le moment, à part des contacts avec Leeds, aucune offre n’a été reçue pour l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam. Mais avec ses buts spectaculaires et sa forme actuelle, il peut vite devenir une solution pour un club ambitieux dans le besoin d’ici la fin du mois d’août. Attention danger donc pour l’OM, qui a encore répété ce vendredi son besoin de vendre avant d’envisager un achat.